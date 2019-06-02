宜蘭金岳瀑布一名30歲男子溺水 救起已無心跳

2019-06-02 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



南澳鄉金岳瀑布有名年約30歲李姓男子，與友人戲水時不慎溺水失蹤。圖非當事人。 聯合報系資料照 分享 facebook

宜蘭縣消防局今天下午4時59分，接獲民眾報案，南澳鄉金岳瀑布有名年約30歲李姓男子，與友人戲水時不慎溺水失蹤。

警消獲報後出動南澳、馬賽人車前往搜救，5時30分人被救起時已無生命跡象，正送醫搶救。據了解，該名男子是台中人，今天與朋友到金岳瀑布遊玩，卻不幸發生意外。