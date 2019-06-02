4人竹北新月沙灣戲水 1人落海無呼吸心跳搶救中

2019-06-02 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣新月沙灘傳出溺水意外。 聯合報系資料照 分享 facebook

新竹縣新月沙灘今下午傳出溺水意外，新竹縣消防局於下午4時52分接獲民眾報案，2名學生與2名社會人士在戲水，其中一人突然落海溺水，海巡人員緊急救起已無呼吸心跳，急送醫院搶救中。

海巡表示，來自於桃園龍潭4人戲水，一名18歲羅姓男子突然落海、溺水，海巡守望哨發現後，立刻將羅男拉起來，但羅男當場無呼吸心跳，緊急CPR搶救，還在台大新竹醫院持續急救中。