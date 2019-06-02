親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

端午連假天氣 氣象局一張圖讓你秒懂

4人竹北新月沙灣戲水 1人落海無呼吸心跳搶救中

4人竹北新月沙灣戲水 1人落海無呼吸心跳搶救中

2019-06-02 17:56聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣新月沙灘傳出溺水意外。 聯合報系資料照
新竹縣新月沙灘傳出溺水意外。 聯合報系資料照
分享

新竹縣新月沙灘今下午傳出溺水意外，新竹縣消防局於下午4時52分接獲民眾報案，2名學生與2名社會人士在戲水，其中一人突然落海溺水，海巡人員緊急救起已無呼吸心跳，急送醫院搶救中。

海巡表示，來自於桃園龍潭4人戲水，一名18歲羅姓男子突然落海、溺水，海巡守望哨發現後，立刻將羅男拉起來，但羅男當場無呼吸心跳，緊急CPR搶救，還在台大新竹醫院持續急救中。

海巡新竹溺水
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

宜蘭金岳瀑布一名30歲男子溺水 救起已無心跳

2019-06-02 18:10

好棒！新營「割稻仔尾」案 警方7小時破案

2019-06-02 16:46

婦人聚餐小酌竟醉倒警所 幸警及時救援

2019-06-02 18:11

早餐店夫妻檔走過10年義消生涯 攜手再當義勇特搜員

2019-06-02 17:44

17歲泳將受訓跳水癱瘓 新北教育局：疑入水姿勢不協調

2019-06-02 17:40

烏來釣魚卻失聯2天 警消急搜南勢溪

2019-06-02 15:30

新營「割稻仔尾」案5農民遭殃 警方研判3人涉案

2019-06-02 15:29

影／男騎機車偷小摺 母不護短指認兒

2019-06-02 14:59

機車停在停車格還被開單？ 冒失車主到派出所後笑了

2019-06-02 14:29

正港被割稻仔尾 台南新營農民：欲哭無淚

2019-06-02 14:11

15年前阻毒販逃逸殉職 警署長端午前南下高雄慰問警眷

2019-06-02 14:08

女騎士逆向過彎撞上保時捷 網友：這下賠慘了

2019-06-02 13:10

手機消費糾紛鬥毆 警攔車追受傷男

2019-06-02 12:57

新店警維護青少年暑假 6/1實施「青春專案」

2019-06-02 12:14

古坑鄉149甲線因雨邊坡坍方 雲縣府今早搶通

2019-06-02 11:44

機車中柱卡住水溝蓋 警察教你解決撇步

2019-06-02 11:22

五股垃圾山鐵皮工廠大火 搶救中

2019-06-02 10:40

新北機車騎士疑自摔跌落深溝 送醫命危

2019-06-02 10:33

綠島連3天後送就醫 黑鷹直升機搶回3條命

2019-06-02 10:08

檳榔西施上班打手機 老闆怒擲遙控器砸她吃官司

2019-06-02 09:40

嚇死人了！ 女看護幫患梅毒老翁洗澡 遭狠咬見血

2019-06-01 23:42

中石化頭份廠 工人遭炭埋

2019-06-01 23:31

管道爆裂 鶯歌下水道工程1死1重傷

2019-06-01 23:30

「他還只是個40歲孩子」 70歲老母接送上班

2019-06-01 23:29

土石暗夜衝三合院 險埋老婦

2019-06-01 23:00

頭份中石化廠區 檢修工人遭煤炭掩埋喪生

2019-06-01 21:23

台南公寓住戶水煙消毒冒煙 大批消防人車撲空

2019-06-01 19:52

影／逆向闖進台北單行道 霸氣貨車將車逼退

2019-06-01 18:33

連日豪雨害5公尺大樹應聲倒路中央 楠梓暖警連夜搶通

2019-06-01 18:16

校園暴力丟椅飛腿影片上粉團 校方：4月已處置了

2019-06-01 17:05

影／酒後變仇家大打出手 警車12秒迅速趕抵

2019-06-01 16:44

女子裸醉陸橋上報警 警憂心安危載醉女返家

2019-06-01 16:37

與亡弟唯一的回憶被尋回 姊紅眼眶：一定要牽回去

2019-06-01 15:56

多大恩怨？暴力小黃司機打倒女騎士 再抬機車重摔

2019-06-01 15:54

無照未成年開車路口閃黃燈不停 這下悲劇了

2019-06-01 15:49

最易車禍5種習慣 讓中山美女警察告訴你

2019-06-01 14:48

影／鶯歌下水道工程爆炸 2工人被管道衝出撞擊

2019-06-01 14:12

聯結車運挖土機撞公車 乘客無辜受傷

2019-06-01 13:57

七旬老翁兩度登門謝警揪出肇逃者 局長頒「交安茶」

2019-06-01 12:59
看更多

熱門文章

神似張柏芝！逆齡辣媽性感婚紗照讓網友戀愛了

2019-06-01 20:25

正港被割稻仔尾 台南新營農民：欲哭無淚

2019-06-02 14:11

頭份中石化廠區 檢修工人遭煤炭掩埋喪生

2019-06-01 21:23

新豐農地違法蓋小七超商 檢方起訴建請法院沒收

2019-06-01 19:57

地下有中油管線未告知 賣方要賠635萬元

2019-06-02 07:51

好棒！新營「割稻仔尾」案 警方7小時破案

2019-06-02 16:46

嚇死人了！ 女看護幫患梅毒老翁洗澡 遭狠咬見血

2019-06-01 23:42

影／綠島2男行車糾紛互毆 一人臟器外露一人下巴斷裂

2019-06-02 14:52

不滿女室友搞上男友 狠女掃把柄戴套凌虐她

2019-06-02 13:18

阮綜合副院長妻遇襲被毆重傷 董事長：懸賞100萬緝凶

2019-06-01 21:25

女騎士逆向過彎撞上保時捷 網友：這下賠慘了

2019-06-02 13:10

國道開太慢被開單 駕駛證明沒法開快法官撤單

2019-06-02 15:18

五股垃圾山鐵皮工廠大火 搶救中

2019-06-02 10:40

「他還只是個40歲孩子」 70歲老母接送上班

2019-06-01 23:29

黑幫報復？男遭開3槍 子彈穿後車廂右手臂中彈

2019-06-01 23:09

他蹺家酒醉...酒醒才知朋友無照闖禍 這一撞賠84萬元

2019-06-01 20:59

台南公寓住戶水煙消毒冒煙 大批消防人車撲空

2019-06-01 19:52

機車中柱卡住水溝蓋 警察教你解決撇步

2019-06-02 11:22

臨時工偷個飯糰果腹被抓 法官判罰40倍

2019-06-02 08:56

4人竹北新月沙灣戲水 1人落海無呼吸心跳搶救中

2019-06-02 17:56

新營「割稻仔尾」案5農民遭殃 警方研判3人涉案

2019-06-02 15:29

機車停在停車格還被開單？ 冒失車主到派出所後笑了

2019-06-02 14:29

少事法修法／孩子走岔路 不再先送少年法院

2019-06-01 23:50

少事法修正／當「大哥」變家人...警守最後防線 「救一個算一個」

2019-06-01 23:53

網傳IDF戰機在戰備道起降超速被開單 警方：假的

2019-06-02 15:48

影／綠島連日有傷病患需後送 台東空勤黑鷹3天救3命

2019-06-02 10:26

疑口角結怨連開男子3槍 警鎖定犯嫌追捕中

2019-06-01 18:48

管道爆裂 鶯歌下水道工程1死1重傷

2019-06-01 23:30

烏來釣魚卻失聯2天 警消急搜南勢溪

2019-06-02 15:30

少事法修正／廖國豪關9年了...少年槍手遭利用 十年依舊

2019-06-01 23:56

正妹直播主遭恐嚇 被告辯帳號被盜 法官信了

2019-06-02 10:23

影／酒駕新法上路 花蓮警所長衝啤酒節雙語宣導

2019-06-02 00:05

檳榔西施上班打手機 老闆怒擲遙控器砸她吃官司

2019-06-02 09:40

詐騙「好心」出新招 櫃姐買千元保養品慘被騙20萬元

2019-06-02 13:10

手機消費糾紛鬥毆 警攔車追受傷男

2019-06-02 12:57

17歲泳將受訓跳水癱瘓 新北教育局：疑入水姿勢不協調

2019-06-02 17:40

酒店被砍傷記恨1個月開槍尋仇 警拘提3人破案

2019-06-02 14:06

新北機車騎士疑自摔跌落深溝 送醫命危

2019-06-02 10:33

北市又槍響 疑大安區酒店槍案後續

2019-06-02 00:01

中警臨檢東協廣場 7移工躲廚房掩護1逃逸移工

2019-06-02 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top