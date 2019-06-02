早餐店夫妻檔走過10年義消生涯 攜手再當義勇特搜員

2019-06-02 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市消防局今上午舉辦「108年台北市義勇特種搜救隊搜救基礎訓練」結訓演練，25名學員經1個月的專業課程，實際演練吊掛救援等多項專業戰力，結訓後將加入搜救行列，特別的是女學員游月雲，跟隨丈夫張偉民腳步，兩夫妻決心成為義勇特搜員，協助重大災害搜救任務。

消防局災害搶救科指出，今年共有52名義消人員報名參加搜救基礎訓練，經嚴格體能測驗，挑選25名學員接受專業課程，包含基本繩結、應用繩結、簡易擔架製作、橫渡架設、下降帶人、建築物支撐器材及吊掛救援等七大主題，經教官嚴格指導，在假日豔陽天下操作訓練，今日順利完成結訓演練。

女學員游月雲長期擔任救護中心志工，也與先生張偉民在圓山義消分隊服務多年。夫妻倆一同經營早餐店，10多年來，利用下班時間各自投入救護志工及義消工作，對於消防救護工作具有極佳熱忱。

張偉民是傳統義消，在圓山義消分隊協助消防同仁打火多年。他表示，災害現場總見到搜救隊人員進入前線協助搜救，因此下定決心「以不同勤務方式」，協助救災任務。他報名102年度的義勇特種搜救隊訓練，成為北市第一批義勇特搜隊員，多次參與重大災害的搜救任務，包含復興空難、台南震災等。

游月雲數年前也從救護志工轉到義消工作，出勤參與打火救援任務，今年她再度跟隨丈夫腳步，報名參加本次訓練，通過體能測驗及結訓演練，待結訓考試後，有望爭取成為8名正式隊員，或擁有儲備資格。