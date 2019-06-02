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防火觀念向下紮根 高市消防獲贈3萬元兒童消防衣

2019-06-02 17:13聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市消防局林園分隊上月底獲得轄區賣場老闆徐銘江捐贈價值3萬元的兒童消防衣，藉由...
高雄市消防局林園分隊上月底獲得轄區賣場老闆徐銘江捐贈價值3萬元的兒童消防衣，藉由消防隊的防災宣導體驗，將防火觀念普及到兒童年齡。圖／高雄市消防局提供
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高雄市消防局林園分隊上月底獲得轄區賣場老闆徐銘江捐贈價值3萬元的兒童消防衣，盼藉由消防隊的防災宣導體驗，將防火觀念普及到兒童年齡，謹記預防火災重要性。

林園分隊指出，徐銘江市前鎮人，在林園、岡山等地皆有經營百貨賣場，遍及南北高雄，因曾擔任過義消，多次深入前線救災，深諳消防隊救災、宣導辛苦。去年徐就捐出300顆住警器，安裝在身心障礙、低收入戶及獨居長輩家中。

今年徐主動表示希望加強兒童消防安全觀念，捐贈5款價值超過3萬元的童用消防衣，共有11套救災、救助及指揮官等不同款式。

分隊長何信育也代表高市消防局特別前往賣場感謝賣場善心義舉，提升兒童防災意識。

賣場店長楊書維說，徐銘江平常為善不欲人知，多次贊助林園地區的弱勢團體及機構物資卻不願露面，作風十分低調，此次聽聞近期人命傷亡的火災案例頻傳，消防隊屢次加強宣導，希望小朋友能透過消防體驗，投入學習正確防火觀念。

林園分隊透過童用消防衣陸續規畫消防體驗活動，讓兒童體驗消防員面臨火災時快速著裝佈線，深入濃煙密布的火場，尋找起火位置並快速撲滅火勢。

林園消防分隊長何信育說，透過在地善心人士捐贈宣導資源，以角色扮演方式融入宣導情境，能更有效加深孩童防火宣導效果，達到防災意識向下扎根的目標。

高雄市消防局林園分隊上月底獲得轄區賣場老闆徐銘江捐贈價值3萬元的兒童消防衣，藉由...
高雄市消防局林園分隊上月底獲得轄區賣場老闆徐銘江捐贈價值3萬元的兒童消防衣，藉由消防隊的防災宣導體驗，將防火觀念普及到兒童年齡。圖／高雄市消防局提供
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高雄市消防局林園分隊上月底獲得轄區賣場老闆徐銘江捐贈價值3萬元的兒童消防衣，藉由...
高雄市消防局林園分隊上月底獲得轄區賣場老闆徐銘江捐贈價值3萬元的兒童消防衣，藉由消防隊的防災宣導體驗，將防火觀念普及到兒童年齡。圖／高雄市消防局提供
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火災獨居岡山
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