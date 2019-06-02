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埔里男持水桶強渡溪 遭湍急水流滅頂

2019-06-02 16:54中央社 南投縣2日電

一名男子今天持水桶欲橫渡南投縣埔里鎮南港溪，但近日山區降雨導致溪水湍急，男子走到一半遭水流沖走，獲救送醫仍不治。

一名中年男子手持水桶欲橫渡溪流到對岸卻遭溪水沖走，南投縣政府消防局出動埔里、中心碑分隊前往搶救，發現男子趴臥溪水中且失去生命徵象，救起後立即實施心肺復甦術，但送醫急救仍不治，警方正釐清男子強行渡溪原因。

現場目擊者表示，他行經埔里鎮南港溪觀音橋附近時，見到一名中年男子持橘色水桶要走過南港溪，但最近山區降雨多，水流很湍急，他覺得男子行為很危險，想不到接著就看到男子遭溪水沖倒，隨著水流往下游載浮載沉，他嚇得趕緊報案。

南投縣消防局獲報派遣埔里、中心碑分隊趕往，搜救人員沿溪往下游搜尋，在男子落水處下游約300公尺發現男子蹤影，立即拉上岸邊實施心肺復甦術，並送往埔里基督教醫院急救，男子到院前無呼吸心跳，經搶救下午宣告不治。

另外，一名鄭姓男子隨隊從南投縣東埔入山攀登馬博拉斯橫斷線，5月31日滑落邊坡造成頭部外傷，南投縣消防局搜救隊昨天走到中央金礦山屋接觸傷者，因近日山區天氣不佳，直升機無法吊掛救援，評估後決定採步行及背負方式下撤，今天清晨拔營出發，中午抵達登山口，鄭男由救護車送往竹山秀傳醫院治療。

埔里直升機救護車
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