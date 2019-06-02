影／男騎機車偷小摺 母不護短指認兒

2019-06-02 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



一名34歲的陳姓男子，日前騎著母親的機車行經板橋區中山、館前東路口時，趁無人之際偷走放置路旁上鎖的摺疊腳踏車。警方獲單車車主報案後，調閱監視畫面並通知陳母到案說明，陳母一眼認出行竊的就是自己兒子，氣得向警方指證，警方並在陳男家中搜出他行竊時戴的安全帽以及拖鞋，訊後依竊盜罪嫌移送。

板橋警分局指出，陳男平日靠在工地打零工維生，他上月7日凌晨3時許，騎著母親的機車行經板橋區中山、館前東路口時，見1台市價兩萬多元的KHS黃色T3摺疊腳踏車放在路旁，僅簡單上鎖，便趁四下無人，將單車放在機車腳踏板處偷走。

單車車主事後發現車子不見，向派出所報案，後埔派出所接獲報案後展開調查，發現行竊機車為59歲陳女所有，便通知她到案說明。未料陳女到案後，從監視畫面中認出行竊的就是自己兒子，立刻向警方指認，氣憤表示「他又手癢偷東西了」，並肯定竊賊的安全帽、拖鞋、壯碩身材等都與兒子相符，並表明機車平常都由兒子在騎。