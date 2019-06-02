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古坑鄉149甲線因雨邊坡坍方 雲縣府今早搶通

2019-06-02 11:44聯合報 記者李京昇╱即時報導

近來山區不斷降雨，雲林縣古坑鄉149甲線40K＋500路段，昨天晚上9時45分受天氣影響邊坡鬆動坍方，造成雙向交通阻斷，縣府工務處調派人員機具搶通，今天早上8點半清除碎石，目前已開放通行。

縣府工務處指出，昨天立即調派人力搶通，所幸無人傷亡，目前已清理完畢，但因現場仍持續零星落石，因此今天起實施半車道封閉單線双向通行，請民眾事先作好行程規畫，儘量避開行經此處，並隨時注意新聞跑馬燈公告路況。

雲林縣古坑鄉149甲線40K＋500路段今天起實施半車道封閉單線双向通行。圖／縣...
雲林縣古坑鄉149甲線40K＋500路段今天起實施半車道封閉單線双向通行。圖／縣府提供
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雲林縣古坑鄉149甲線40K＋500路段，昨天晚上9時45分受天氣影響邊坡鬆動坍...
雲林縣古坑鄉149甲線40K＋500路段，昨天晚上9時45分受天氣影響邊坡鬆動坍方。圖／縣府提供
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縣府工務處今天搶通古坑鄉149甲線40K＋500路段。圖／縣府提供
縣府工務處今天搶通古坑鄉149甲線40K＋500路段。圖／縣府提供
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古坑
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