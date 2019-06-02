機車中柱卡住水溝蓋 警察教你解決撇步

2019-06-02 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



每年端午節龍舟賽，各地機關都組隊競賽，其中各縣市的警察局與消防局總是精彩對決，讓人不免好奇警察與消防員平時工作勤務繁重，為什麼還要參與龍舟競賽？對他們而言，龍舟賽是體能的訓練、團隊默契的培養，也是榮譽心的養成，因此每年三、四月起，就會有不少年輕力壯的警員與消防員爭相投入龍舟隊，但由於名額有限，並非想划就能划。

但參與龍舟賽並不是警察與消防人員應該配合的訓練或事務，就如同警察沒有義務借錢給民眾、沒有義務幫民眾買油來加油等，但是他們卻都憑著這份熱忱為民服務，但是還是有不少基層卻被「政策」害慘。

不少人也遇過停機車時，不小心把中柱或側柱卡在人孔蓋或水溝蓋，結果還報警找警察處理，處理經驗豐富的社團法人台灣警察權益平等協會副理事長高振修表示，因為幫助路人的次數過多，讓他們練就只要3秒就能移出來，他透露，「很多人都會一直用拉的，真正的訣竅是向左移到底，然後再向右移，最後再向中移、接著再將直前往前拉，3秒就出來了」。

另外，基層員警表示，很多民眾甚至官員都認為查緝逃逸外勞是警察的工作，但其實查緝逃逸外勞是移民署專勤隊的工作，而動保（動物虐待）與環保（傾倒廢棄物）等都有專屬單位負責，讓員警們大嘆，「不知道為什麼，默默都變成警察的工作」。

也有警員反應，有個「馬上關懷」業務，主要是幫發生緊急狀況的民眾申請1至3萬元救助金，結果警察的績效做的比社會局處還好，還一直上新聞，令基層不解；還有過去的「川資計畫」以提供臨時沒有錢搭火車民眾可向派出所求助，結果不少基層員警好心出借，卻有去無回，只能自認倒楣，也讓計畫淪為「缺錢可以跟警察借錢」。