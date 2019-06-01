管道爆裂 鶯歌下水道工程1死1重傷

鶯歌下水道工程傳爆炸，兩名工人被炸裂衝出的管道重擊，其中一人當場失去生命跡象。 記者巫鴻瑋／翻攝 分享 facebook

新北市鶯歌區一處汙水下水道工程昨天發生工安意外，因地下管道水位差形成高壓，造成下水管無法負荷發生爆裂，管道壁擊中兩名在下水道中施工人員，造成一死一重傷的悲劇。

新北市勞工局已要求立即停止作業，並啟動事故調查確認責任歸屬。

死亡的李姓男子（四十六歲）與受重傷的趙姓男子（四十七歲），昨中午與另名工人同在建國路上進行三鶯地區汙水下水道系統第一期工程，進行人孔修築作業到一半時，因混凝土管道不堪地下水形成的壓力瞬間爆裂，兩人當場被爆開的混凝土管壁擊中，倒臥在井底的積水中。

現場在井外施工的一名工人表示，當時只聽見井下傳來一聲巨大爆裂聲，隨後就發現李、趙倒臥在井底的水中；一旁店家民眾也出來查看，立即協助報警。救援人員抵達現場後，下到十二公尺深的井底將兩人救出，李被救出時已經失去生命跡象，送往醫院急救仍回天乏術。

鶯歌下水道工程傳爆炸，兩名工人被炸裂衝出的管道重擊，其中一人當場失去生命跡象。 記者巫鴻瑋／翻攝 分享 facebook

新北市水利局表示，發生事故的下水道人孔收築作業，疑因近日大雨造成地下水位過高形成高壓，造成管徑八十公分的混凝土管道破裂；新北勞檢處初步調查，工程下游包商雇用三名工人進行工程，意外發生當時兩名工人正在井底橫坑作業，事故造成一人死亡，另一人則是右腿骨折。勞工局已要求立即停止作業，將協助家屬辦理職災慰助，同時啟動重大職災調查，確認責任歸屬。