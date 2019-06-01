台南公寓住戶水煙消毒冒煙 大批消防人車撲空

2019-06-01 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市南區水交社路上一公寓大樓住戶傍晚5時31分冒出白煙，鄰居發現後通報消防局，派出大批人車馳往救援，大樓管理員一時間找不到住戶，破門後證實是屋內水煙消毒而撲空，消防局呼籲，民眾最好提前告知管理委員會或在門口張貼紙條且留電話，方便查證，以免造成不必要誤會。

消防局指出，不少民眾在大賣場採購水煙殺蟲劑，加水後產生化學變化，利用濃煙消滅屋內蚊蟲或蟑螂，然而，緊密門窗，濃煙可能導致房內火煙偵測器作響，若未完全關閉，屋內傳出陣陣濃煙，也造成鄰居誤以為是火警，進而通報119。

傍晚5時31分，消防局勤務中心即接獲通報，南區水交社路上一公寓大樓住戶冒出白煙，鄰居通報住宅火警，消防局調派德興、永華、中正、南門及東門分隊等大批人車抵現場，第七大隊指揮分派工作等，直至現場回報，疑似屋內水煙消毒，消防人員不敢大意，破門而入，確認是水煙消毒，這才鬆了一口氣。然而，為避免類似情事發生，消防局提醒，民眾外出前，最好提前告知管理委員會或在門口張貼「水煙消毒」紙條且留電話，方便查證，也可提前通報消防局單位，以免造成不必要誤會。