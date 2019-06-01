女子裸醉陸橋上報警 警憂心安危載醉女返家

2019-06-01 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，民眾發現劉女不僅坐在路橋上十分危險，還赤裸著上身。警方獲報到場，確認劉女是因情傷借酒澆愁，利用M-Police查證年籍資料，協助連繫家屬並以巡邏車載送劉女至派出所，交由家屬帶返家。

土城警分局頂埔派出所今年5月底晚上8時許獲報，有一名女子赤裸上身，坐在南天母路往桐花公園人行步道的路橋上，警員呂立中、王彥文獲報趕抵現場，發現該名女子疑似酒醉坐在路橋上，還有熱心的報案女子站在其身邊。

報案女子表示，當晚與女兒一起外出散步，發現該名女子坐在橋上，十分危險，擔心女子安危因此立即報警，還叫女兒脫下外套借給酒醉的女子穿上，遮蔽裸露的身體及保暖。

據了解，該女為36歲劉姓女子因和男朋友爭吵後心情煩悶，一人獨坐在橋上借酒澆愁，且劉女渾身酒氣、胡言亂語無法正常溝通，且一度情緒崩潰大聲哭泣。