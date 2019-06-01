親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

直播／韓國瑜凱道造勢 主辦單位4點24分宣布破30萬人

女子裸醉陸橋上報警 警憂心安危載醉女返家

2019-06-01 16:37聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，民眾發現劉女不僅坐在路橋上十分危險，還赤裸著上身。警方獲報到場，確認劉女是因情傷借酒澆愁，利用M-Police查證年籍資料，協助連繫家屬並以巡邏車載送劉女至派出所，交由家屬帶返家。

土城警分局頂埔派出所今年5月底晚上8時許獲報，有一名女子赤裸上身，坐在南天母路往桐花公園人行步道的路橋上，警員呂立中、王彥文獲報趕抵現場，發現該名女子疑似酒醉坐在路橋上，還有熱心的報案女子站在其身邊。

報案女子表示，當晚與女兒一起外出散步，發現該名女子坐在橋上，十分危險，擔心女子安危因此立即報警，還叫女兒脫下外套借給酒醉的女子穿上，遮蔽裸露的身體及保暖

據了解，該女為36歲劉姓女子因和男朋友爭吵後心情煩悶，一人獨坐在橋上借酒澆愁，且劉女渾身酒氣、胡言亂語無法正常溝通，且一度情緒崩潰大聲哭泣。

員警王彥文利用M-Police查證年籍資料，順利聯繫到劉女家屬到派出所，將情緒已稍微平撫的劉女帶返家休息，劉女家屬十分感謝報案民眾及警方的協助，讓劉女能平安返家，避免發生不幸意外。

新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上...
新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上身赤裸，民眾發現報警處理，員警利用M-Police查證年籍資料，順利聯繫到劉女家屬，將劉女平安送返家。記者王長鼎／翻攝
分享
新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上...
新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上身赤裸，民眾發現報警處理，員警利用M-Police查證年籍資料，順利聯繫到劉女家屬，將劉女平安送返家。記者王長鼎／翻攝
分享
新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上...
新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上身赤裸，民眾發現報警處理，員警利用M-Police查證年籍資料，順利聯繫到劉女家屬，將劉女平安送返家。記者王長鼎／翻攝
分享
新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上...
新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上身赤裸，民眾發現報警處理，員警利用M-Police查證年籍資料，順利聯繫到劉女家屬，將劉女平安送返家。記者王長鼎／翻攝
分享
新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上...
新北市劉姓女子疑似與男友發生爭吵心情不佳，日前獨自一人坐在土城區路橋上喝酒，且上身赤裸，民眾發現報警處理，員警利用M-Police查證年籍資料，順利聯繫到劉女家屬，將劉女平安送返家。記者王長鼎／翻攝
分享

保暖
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

影／酒後變仇家大打出手 警車12秒迅速趕抵

2019-06-01 16:44

與亡弟唯一的回憶被尋回 姊紅眼眶：一定要牽回去

2019-06-01 15:56

多大恩怨？暴力小黃司機打倒女騎士 再抬機車重摔

2019-06-01 15:54

無照未成年開車路口閃黃燈不停 這下悲劇了

2019-06-01 15:49

最易車禍5種習慣 讓中山美女警察告訴你

2019-06-01 14:48

影／鶯歌下水道工程爆炸 2工人被管道衝出撞擊

2019-06-01 14:12

聯結車運挖土機撞公車 乘客無辜受傷

2019-06-01 13:57

七旬老翁兩度登門謝警揪出肇逃者 局長頒「交安茶」

2019-06-01 12:59

影／停等紅燈稍慢起步 2男當街鬥毆受法辦

2019-06-01 12:39

尷尬了！按摩女與嫖客「做」到一半警攻堅 通通送辦

2019-06-01 12:38

雙胞胎早產1寶沒保住 心痛媽將矛頭指向「施工噪音」

2019-06-01 12:36

AKB48 Team TP化身女警 直闖KTV反毒宣導

2019-06-01 12:27

虎頭山無差別圍毆 男子看夜景遭多名陌生惡少鋁棒毆打

2019-06-01 11:45

40歲媽寶 還讓70多歲老母親開車接送上下班

2019-06-01 11:25

陰錯陽差 男大生烏龍騎錯車吃官司

2019-06-01 10:45

台灣美術館廣場血案 債務糾紛男持刀砍傷1人

2019-06-01 10:05

女看護被梅毒老翁咬傷手臂 她見血滲出緊急就醫

2019-06-01 09:11

影／兒子骨折就醫路漫長 暖警即刻救援

2019-06-01 08:55

報案後斷訊 男攀馬博橫斷滑落受傷 陸空搜救

2019-06-01 00:25

父命喪火場 禮儀師女兒淚修遺容

2019-06-01 00:10

北投「毒狗男」在士林夜市賣西瓜 今晚被抗議狼狽收攤

2019-05-31 23:11

基隆「鬼廟」虎仔山淨因寺起火 濃煙罩基隆港

2019-05-31 17:20

影／卡兩搶奪案剛服刑出獄 37歲男再搶妙齡女

2019-05-31 16:27

林口貨車煞車失靈衝下山坡 一路剷平竹林才停下

2019-05-31 15:15

桃園男子疑思覺失調狂吼家人 還造成兩分局4警受傷

2019-05-31 15:13

八通關古道又傳山難 山友滑落山坡陷昏迷待援

2019-05-31 15:04

影／男剛出獄騎單車搶妙齡女 警14小時神速逮人

2019-05-31 14:51

影／熟女愛上詐團美軍上校 英語熱線頻說：SORRY

2019-05-31 13:31

高速公路上遭木板砸中擋風玻璃 網驚：絕命終結站

2019-05-31 12:40

疑未注意燈號轉換 4車連環撞釀3傷

2019-05-31 12:05

影／工業電扇鋸斷兩指爆血 警鳴笛急送工人就醫

2019-05-31 12:05

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

40歲媽寶 還讓70多歲老母親開車接送上下班

2019-06-01 11:25

北投「毒狗男」在士林夜市賣西瓜 今晚被抗議狼狽收攤

2019-05-31 23:11

高雄阮綜合醫院改選董事 副院長妻出席前遭毆成重傷

2019-05-31 17:39

基隆「鬼廟」虎仔山淨因寺起火 濃煙罩基隆港

2019-05-31 17:20

機器秀逗他一個動作秒修復 收百元工錢遭客翻白眼

2019-06-01 10:04

整月薪水噴了 他上班必經台62線3天收12張超速罰4萬

2019-06-01 13:44

「肇事逃逸」文義不清 釋字777號宣告部分違憲

2019-05-31 17:08

出國小費給「台幣」稱宣傳國家 根本反效果！

2019-05-31 18:27

男友帶失戀「女性朋友」同遊澎湖 一句話讓正宮秒心涼決定「放生」

2019-06-01 11:15

好多人都收過！不忘台灣相助311 日本這家店老闆手寫感謝信

2019-05-31 21:47

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

2019-06-01 12:11

影／鶯歌下水道工程爆炸 2工人被管道衝出撞擊

2019-06-01 14:12

肇逃釋憲案 大法官黃虹霞肯定聯合報：媒體為人民發聲

2019-05-31 17:10

喝花酒被抓包！ 台北士林警備隊長遭調職

2019-05-31 19:23

陰錯陽差 男大生烏龍騎錯車吃官司

2019-06-01 10:45

捷運大坪林站女子遭渣男金剛爪襲胸

2019-06-01 09:50

「被撞」離開吃肇逃罪 13年後等到釋憲：高興！

2019-05-31 21:03

尷尬了！按摩女與嫖客「做」到一半警攻堅 通通送辦

2019-06-01 12:38

女看護被梅毒老翁咬傷手臂 她見血滲出緊急就醫

2019-06-01 09:11

3小時引10起報案！百輛車友車聚塞爆停車場

2019-06-01 11:49

虎頭山無差別圍毆 男子看夜景遭多名陌生惡少鋁棒毆打

2019-06-01 11:45

車禍肇逃？不管對錯 留在現場才是上策

2019-06-01 00:15

青春專案開跑 土城警加強臨檢杜絕毒品防制暴力

2019-05-31 22:39

酒女遭客人性侵要提告 公司不准還將她革職

2019-05-31 22:10

影／停等紅燈稍慢起步 2男當街鬥毆受法辦

2019-06-01 12:39

黃捷收到紅色恐嚇信 揚言對她「先姦後殺」

2019-06-01 11:34

最易車禍5種習慣 讓中山美女警察告訴你

2019-06-01 14:48

違憲！輕微肇逃1年刑起跳 2年要修法

2019-06-01 00:01

聯結車運挖土機撞公車 乘客無辜受傷

2019-06-01 13:57

公家苗木轉種私人土地 前麟洛鄉長蔡志和一審判無罪

2019-05-31 19:25

反年改彰化前里長 被控性侵寄養家庭少女遭起訴

2019-05-31 19:39

酒駕修法三讀 法務部：酒駕致死有殺人犯意仍可判死

2019-05-31 17:58

14歲少年父驟逝 善款湧入教育儲蓄專戶

2019-05-31 18:16

與亡弟唯一的回憶被尋回 姊紅眼眶：一定要牽回去

2019-06-01 15:56

疑收賄 屏東縣崁頂鄉長、主席收押

2019-05-31 23:21

台灣美術館廣場血案 債務糾紛男持刀砍傷1人

2019-06-01 10:05

寵物店主欠32萬健保費 狗屋貓砂遭貼滿封條

2019-05-31 20:28

越南茶偽裝 8億元安毒藏台倉庫

2019-06-01 00:13

女議員稱揭穿「說大話草包政府」 被恐嚇先姦後殺

2019-06-01 14:43

雙胞胎早產1寶沒保住 心痛媽將矛頭指向「施工噪音」

2019-06-01 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top