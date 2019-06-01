尷尬了！按摩女與嫖客「做」到一半警攻堅 通通送辦

2019-06-01 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市中山區長春路一家按摩店，長年暗營色情交易，用「全套加1000」方式吸引客人，被警方鎖定已久；上月30日，警方持搜索票前往查緝，當場抓到按摩妹與嫖客正在包廂「辦事」，訊後將2人及按摩店業者、股東，通通送辦。

警方表示，掌握情資後，上月30日持搜索票前往查緝，沒想到一進店內，櫃台人員馬上按壓臨檢燈，幸被警方立刻嚇阻，再進入包廂搜索，果真查獲42歲越南籍按摩女，正與34歲男嫖客從事性交易，事後將2人及業者、股東2人，各依違反社維法、媒介性交營利罪嫌送辦。

警方調查，這家按摩店皆用通訊軟體與嫖客聯繫，提前預約按摩服務，按摩過程中，按摩女會用言語暗示，便宜加價就可以提供性服務，若遇到臨檢，櫃台人員還會按下臨檢通報燈，提醒按摩女「先別做，先正常按摩」；每位按摩女還可持個人手機，觀看店內監視器畫面，規避查緝。