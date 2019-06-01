雙胞胎早產1寶沒保住 心痛媽將矛頭指向「施工噪音」

2019-06-01 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市孕婦「純純」（化名）懷雙胞胎，原本要喜迎新生命，卻在懷胎6月時，猛然羊水破裂，緊急剖腹產下「平兒」、「小安」，孱弱小生命出生時體重不足7百克，小安苦撐多日，仍因呼吸衰竭死亡，平兒則出現發展遲緩，純純哀慟不已，將矛頭指向大樓施工震動、噪音，害她早產，向屋主、大樓管委會求償9百餘萬元損害賠償，卻被橋頭地方法院以「難證明因果關係」駁回。

純純沉痛控訴，前年2月她已懷有6個月身孕，外界噪音、震動都可能危及母、胎安全，但住處大樓某戶卻未依規定張貼公告，就擅自動工整修裝潢，害她根本無從預防，才在懷孕24週又3天時，羊水破裂早產，小安還來不及長大就沒了，好不容易存活下來的平兒體弱、發展也比同齡孩童遲緩，身為母親的純純精神痛苦，主張屋主、管委會應她賠償精神慰撫金、醫療費用。

管委會表示，該戶當時預計從前年2月6日施工至2月14日完工，管委會在開工當日中午就張貼施工公告，告訴人羊水破裂當日，施工戶正在施作防水工程，並未用電鑽敲打必磚、地磚，不太可能造成劇烈噪音、震動。

屋主也抗辯，施工行為並無違反大樓住戶公約，且裝潢行為與告訴人早產欠缺相關因果關係，難構成侵權，主張不需負損害賠償責任。施工單位證稱，只有開工日、完工日有拿電鑽敲打壁磚、安裝配件，其餘施工期幾乎不太有劇烈聲響。

檢、審調查，純純身懷雙胞胎，本就是高危險群母親，孕期12、13週時因脅迫性流產住院，之後也曾多次腹痛就醫，顯見純純腹中胎兒狀況並不穩定，孕婦身體也有流產前兆。

為求謹慎，橋頭地方法院還分別詢問台灣婦產科醫學會、法務部法醫研究所，前者回函細述孕婦早產原因，卻始終未提及噪音及震動會造成孕婦早產；後者回函援引文獻資料指出，2006年美國每1000名新生兒就有32名雙胞胎，其中約60%是早產兒，國內研究也顯示，雙胞胎早產機率比單胞胎高。