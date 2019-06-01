40歲媽寶 還讓70多歲老母親開車接送上下班

2019-06-01 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



離譜「媽寶」，都40歲了竟讓70多歲老母親開車接送上下班。新竹縣政府某局處一名新進約聘人員，傳聞他的父母與縣長熟識，該人員不僅經常請假，甚至只能做輸入資料的簡單文書工作，原本的業務需由同事分擔，人力有補等於沒補。

據了解，這名約聘人員在4月中時開始工作，剛開始工作的前幾天媽媽甚至會全程陪伴上班，在該局處主管的勸說下才停止，但仍會接送他上下班。由於該名約聘人員仍然是單身，他媽媽甚至詢問主管局處是否有單身同事可以幫忙介紹。

更誇張的是，該人員才上班幾天，主管就不停接到他媽媽的電話，表示他一回家就累到睡著，希望主管減輕工作量，「他還只是個40歲的孩子啊」，甚至提出想換到更輕鬆職位。

至今才工作約一個半月，該名約聘人員幾乎一半的時間都請假，或自動延長午休到2、3點才出現在辦公室，並不時表示工作量太大讓他頭痛下午要請假，而因為太常請假，短短一個半月就已經把病假、事假請光，他媽媽竟特地詢問主管還有什麼不扣薪的假可以請。