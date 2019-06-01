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館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

陰錯陽差 男大生烏龍騎錯車吃官司

2019-06-01 10:45聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市18歲王姓男大生前晚到友人青年路租屋處借其Gogoro機車，恰巧張姓男子也騎同款式同顏色的Gogoro機車停在同一路段，兩車相隔不到10公尺，王因未記車牌而誤認將張車騎走，張以為機車遭竊，報警協尋，王事後發現騎錯機車，主動向警方說明，但失主報案三聯單失竊已成立，王仍被依涉嫌竊盜罪函送法辦。

「這是一連串的巧合！」市警二分局博愛派出所指出，Gogoro設定熄火30秒後會自動上鎖，張停好車後隨即離開，陰錯陽差王姓男大生向朋友借的機車，也和張機車是同款式同顏色，停放距離不到10公尺；王在張停好後約20秒無縫接軌，因未記車牌而誤認將別人機車騎走了。

王騎車到學校不疑有他，之後想啟動機車，卻開不了鎖，馬上通知友人，這時友人騎著男大生原本要借的機車來載他，這才發現自己大搞烏龍，王並在友人陪同下，馬上到博愛派出所說明。

然而，案發後張已到派出所報警協尋，並已完成報案相關程序，案發後2個多小時前，王兩度要開鎖時，才發現大意騎錯別人的機車，變成涉及竊盜罪，警方指出，王仍被依涉嫌竊盜罪函送台南地檢署裁定。

警二分局提醒民眾，汽機車防竊方法，除了慎選愛車停放位置外，最重要的還是養成隨時上鎖的習慣，才能減少失竊的風險。

警方指出，Gogoro設定熄火30秒後會自動上鎖，王在張停好後約20秒無縫接軌，...
警方指出，Gogoro設定熄火30秒後會自動上鎖，王在張停好後約20秒無縫接軌，將機車騎走後，再度啟動機車，才發現騎錯車了。記者邵心杰／翻攝
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王姓男大生向友人借Gogoro機車，因未記車牌，陰錯陽差騎走張姓男子同款式同顏色...
王姓男大生向友人借Gogoro機車，因未記車牌，陰錯陽差騎走張姓男子同款式同顏色機車。記者邵心杰／翻攝
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竊盜失主
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