報案後斷訊 男攀馬博橫斷滑落受傷 陸空搜救

2019-06-01 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投縣報導



南部登山隊員挑戰馬博橫斷時，昨滑落山谷受傷，搜救人員獲報後整裝挺進搶救。圖／南投縣消防局提供 分享 facebook

南部一支六人登山隊欲挑戰馬博橫斷，上月卅日從南投縣東埔入山，鄭姓隊員昨不慎滑落山坡，雖經隊友拉回，但頭部疑受創意識模糊，在事故點附近山屋待援，當地消防申請陸空搜救，地面隊伍預計今天午後應能接觸傷者。

南投縣消防局表示，台南市六十二歲鄭男與高雄、嘉義等地山友組隊挑戰馬博橫斷，前天從東埔入山。昨隨隊前往金礦山屋途中，不慎滑落山谷邊坡，疑頭部重創意識模糊，由隊友合力救援拉起，並向外求援。

南投縣消防局第三大隊長林正宜說，報案人昨下午一時許通報山難，告知事故點靠近中央金礦山屋，已先把鄭移往山屋待救。隊部當下立即申請調遣直升機馳援，同時集結地面搜救部隊，隨即挺進救人。

空勤直升機昨下午二時卅五分抵赴後，未料因山區天候不佳，雲層太厚無法進入下降，無功而返；隨即改由四人搜救隊從玉山分隊出發，以地面步行方式挺進，粗估今天中午過後才能抵達中央金礦山屋。

奇怪的是，該登山隊昨報案時預估下午二時會抵金礦山屋，該山屋可對外通訊，卻未再有人通報後續傷況，警消主動聯繫也沒訊號，聯絡不上；有搜救人員懷疑，鄭可能僅暫時暈眩，清醒且評估狀態無礙後，未通報警消就又繼續行程。

林則表示，狀況未明前仍持續挺進搜救，以爭取救人時效，地面部隊昨晚直接在山上紮營，但午後信義地區雨勢不小，搜救難度更嚴峻；此外，今上午九時會趁鋒面還沒到，山區天候較穩定前，再申請調派空勤至山屋救援，並了解現況。