北投「毒狗男」在士林夜市賣西瓜 今晚被抗議狼狽收攤

2019-05-31 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



日前在北市北投區涉毒殺多隻中正高中校狗、流浪犬的王姓男子，原來是士林夜市一家西瓜汁攤老闆，他今晚開店賣起西瓜汁，結果引來20多名愛狗人士抗議，直批他殘忍。因現場叫囂激烈，警方派出6名警力， 現場控制秩序，約半小時後，王姓男子與妻子疑受不了抗議壓力，收攤離去。

現場愛狗人士大罵「你們是毒狗攤位、流浪狗也是生命。」此時王姓男子妻子竟回嗆「你們來亂、我們好好在這邊做生意、我們沒有毒狗、讓法官來講、新聞報的都是假的、法官沒有判我罪，你憑什麼來這邊亂。」

愛狗人士還說「我們狗狗在這邊好好生活、流浪狗好可憐」等話，怒批王男「好殘忍」；不過，約20分鐘後警方獲報到場，愛狗人士情緒才趨緩，站在一旁理性呼籲經過遊客「我們要愛護動物 、不要傷害動物、毒狗犯法、尊重生命不要傷害」，並向遊客發放抵制購買該西瓜攤的傳單。

警方表示，今天晚上近9點獲報，士林夜市慈咸宮旁一家西瓜汁攤，發生民眾與攤主互相叫囂情事，到場發現20多位民眾持傳單，向西瓜汁攤主呼喊「尊重生命，不要傷害動物」；警方現場守候，防止滋事進一步擴大，約半小時後，西瓜汁攤主自動收攤離去。

現場過程全被網友拍下，直播上臉書社團「為台灣動物發聲」，許多網友在底下力挺20多名抗議者；有網友說「感謝你們為毛小孩出氣」、「可憐的狗狗，拒買」、「還敢在廟口擺攤」、「他讓狗活不下去，也不要讓他活下去」，還有網友懷疑「飲料會不會也被加東西」。