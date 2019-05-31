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警署第40屆籃球錦標賽 台北市6戰全勝奪冠

2019-05-31 22:40聯合報 記者李隆揆╱即時報導

警政署5月28日舉辦第40屆籃球錦標賽，為期4天的賽程今天結束，在共28支隊伍中，台北市警局代表隊展現絕佳團隊默契，以6戰全勝之姿奪冠。

台北市警局表示，台北市聚眾陳抗勤務繁重，代表隊隊員因喜愛運動，利用勤餘時間練球，維持體能及球技，並組成一支業餘球隊，此次有機會代表警局出賽，更展現絕佳默契及極高投籃命中率，在全國28支隊伍中脫穎而出，以6戰全勝之姿奪冠，實屬難得。

在共28支隊伍中，台北市警局代表隊展現絕佳團隊默契，以6戰全勝之姿奪冠。記者李隆...
在共28支隊伍中，台北市警局代表隊展現絕佳團隊默契，以6戰全勝之姿奪冠。記者李隆揆／翻攝
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