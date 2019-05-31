八通關古道又傳山難 山友滑落山坡陷昏迷待援

2019-05-31 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣八通關古道又傳山難意外，一支6人登山隊今前往金礦山屋時，其中一名鄭姓隊員不慎滑落山谷邊坡，之後經隊友救援拉回，但滑落時頭部遭撞擊，目前意識昏迷，當地消防已申請調派直升機搶救，地面部隊集結預計下午3時馳援。

南投縣消防局指出，今下午1時許獲報，有山友在八通關古道山區滑落山谷邊坡，同行隊友已救援拉起，另2名隊員則至高點打求救電話，而該登山隊已靠近中央金礦山屋，預計下午2時左右可到達，因此先遣直升機前往，爭取救援時效。

據了解，該6人登山隊昨從東埔登山口入山，預計要挑戰馬博橫斷，未料今天前往金礦山屋的路途中，62歲鄭姓隊員不慎滑落山谷邊坡，隊友雖順利將其拉起，但其滑落時疑頭部遭受撞擊，重創後昏迷，但呼吸正常，其他人才緊急向外求援。

南投縣消防局第三大隊長林正宜表示，該登山隊因離中央金礦山屋不遠，所以隊員先行將鄭姓傷者運往該山屋待援，隊上也立即啟動山難應變機制，請求直升機協助救援，且於下午2時5分從清泉崗起飛，但因山區天候不佳無功而返。