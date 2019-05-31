影／熟女愛上詐團美軍上校 英語熱線頻說：SORRY
詐騙集團假冒美軍上校又來了！台中一名張姓熟女從網路結識自稱美軍駐敘利亞上校，不敵詐騙集團柔情話術攻勢，張女執意要匯新台幣115萬元，好讓愛人來台與她共築愛巢。員警到場阻詐，張女還以英語與詐騙集團熱線，頻說，「I can’t do that！Sorry！(我不能這樣做(匯款)，對不起！)」、「OK？ Sorry！(好嗎？對不起！)」警員警一番苦心解說、搜尋網路上各式詐騙模式向張女解說，張女這才恍然大悟，驚險保住115萬元現金。
台中市張女(50歲)4個月前在網路上認識自稱是美軍駐敘利亞上校的威爾森，每日對張女噓寒問暖，與張女譜出一段跨國戀情。前天，男子供稱要退出軍旅，需要一筆錢收買指揮官，才能退伍回台與她共築愛巢。
被愛情沖昏了頭的張女，聽從對方指示要分批將新台幣115萬元匯入指定帳號，機警行員察覺有異報警，第一警分局民權所員警張健富、羅今廷到場，一聽就知道是詐騙集團典型的詐騙模式，苦勸張女不要匯錢。
張女拿起電話撥給愛人，不斷以英語說，「I can’t do that！Sorry！(我不能這樣做(匯款)，對不起！)」、「OK？ Sorry！(好嗎？對不起！)」。
警方在旁勸阻，「你不要再跟他講電話了」、「這個都會編故事來騙你，妳不用跟他說Sorry，他就是詐騙集團」，更霸氣說，「叫他有問題來我們派出所」，更出示網路上各種詐騙模式向張女說明，張女這才恍然大悟，還好有警方即時阻詐，自己差點掉入愛情陷阱。
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