影／熟女愛上詐團美軍上校 英語熱線頻說：SORRY

2019-05-31 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



詐騙集團假冒美軍上校又來了！台中一名張姓熟女從網路結識自稱美軍駐敘利亞上校，不敵詐騙集團柔情話術攻勢，張女執意要匯新台幣115萬元，好讓愛人來台與她共築愛巢。員警到場阻詐，張女還以英語與詐騙集團熱線，頻說，「I can’t do that！Sorry！(我不能這樣做(匯款)，對不起！)」、「OK？ Sorry！(好嗎？對不起！)」警員警一番苦心解說、搜尋網路上各式詐騙模式向張女解說，張女這才恍然大悟，驚險保住115萬元現金。

台中市張女(50歲)4個月前在網路上認識自稱是美軍駐敘利亞上校的威爾森，每日對張女噓寒問暖，與張女譜出一段跨國戀情。前天，男子供稱要退出軍旅，需要一筆錢收買指揮官，才能退伍回台與她共築愛巢。

被愛情沖昏了頭的張女，聽從對方指示要分批將新台幣115萬元匯入指定帳號，機警行員察覺有異報警，第一警分局民權所員警張健富、羅今廷到場，一聽就知道是詐騙集團典型的詐騙模式，苦勸張女不要匯錢。

張女拿起電話撥給愛人，不斷以英語說，「I can’t do that！Sorry！(我不能這樣做(匯款)，對不起！)」、「OK？ Sorry！(好嗎？對不起！)」。