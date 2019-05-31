疑未注意燈號轉換 4車連環撞釀3傷

2019-05-31 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市鼓山區博愛路與明誠路口昨天發生連環車禍，林姓男子駕駛黑色轎車直行，疑未注意燈號轉換，撞上剛起步左轉的計程車，衝撞停等紅燈的機車騎士；計程車也因撞擊猛烈，車輛180度迴轉，反向撞上原本在後方也待左轉的休旅車，造成4車受損，3人受傷送醫。確實肇事原因仍待車禍鑑定。

據瞭解，林姓男子（45歲）駕駛黑色轎車，昨天中午經過高雄市鼓山區博愛路與明誠路口，當時三時相紅綠燈號誌，直行綠燈已變紅燈、左轉變綠燈，直行車輛都已停車，不過林疑未注意燈號轉變，不巧，開計程車的陳姓司機（48歲）正起步左轉，2車在路口發生碰撞，林的轎車右偏，撞上停等紅燈的鄭姓機車騎士（41歲），在車禍發生瞬間，計程車也被撞得整輛車調頭，反向撞上後方呂姓男子的休旅車，造成3人受傷。

林姓男子左額擦傷，鄭姓騎士手、腳多處擦挫傷經救護車送高醫，計程車陳姓司機左手、腳及胸口擦挫傷，送聯合醫院治療，已無大礙。警方對他們酒測，酒測值都是零。