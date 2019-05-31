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高速公路上遭木板砸中擋風玻璃 網驚：絕命終結站

2019-05-31 12:40聯合新聞網 綜合報導

一名車主日前在高速公路上遇到天外飛來一片木板，直接砸中他的擋風玻璃，讓他驚恐不已...
一名車主日前在高速公路上遇到天外飛來一片木板，直接砸中他的擋風玻璃，讓他驚恐不已。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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開車在路上最怕就是突然出現異物，尤其是在高速公路上更是危險。一名車主這個月13日開車在高速公路上，突然有片木板從前方一台小貨車上飛了出來，砸中他的擋風玻璃，所幸並沒有造成車禍。這名車主抱怨肇事車主雖然有答應會賠償，但是事後卻無消無息，讓他不知道該如何是好？

這名車主在臉書「爆怨公社」上表示，13日下午5點50分左右，他正開車在往北上的高速公路，和前方車輛有保持相當大的距離，但突然間從前方一輛白色小貨車上飛出了一片木板，就這麼直直的砸中原PO的擋風玻璃，讓他驚恐不已，還好沒有釀成嚴重的車禍。

原PO說當下有報警處理，肇事車主也表明他的老闆會全額賠償車損修理費用，但事後一個星期，不管原PO怎麼打電話、傳訊息，肇事車主就是不接也不回，讓他不知道該怎麼辦？

網友看了影片直呼「有夠衰」、「是謀殺嗎？」、「好可怕！人沒事吧？」、「看似絕命終結站」。還有人建議「提告毀損」、「直接告下去，老闆就會求你和解了」、「有影片就交給斑馬（國道交通警察）先開單再索賠！一次讓他賠個夠」、「支持告，讓他多賠一點，包括這幾天工作的交通費」、「如果有保險就保險公司處理，簡單方便」、「一定是認定你的影片拍不到他車輛沒證據不理你」。

一名車主日前在高速公路上遇到天外飛來一片木板，直接砸中他的擋風玻璃，讓他驚恐不已...
一名車主日前在高速公路上遇到天外飛來一片木板，直接砸中他的擋風玻璃，讓他驚恐不已。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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