影／娃娃機大盜藏橋下涵洞度日 騎車現身被捕

2019-05-31 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣43歲王姓男子涉嫌在竹南、頭份地區行竊多間夾娃娃機店偷硬幣箱，竹南警方前晚發現他的行蹤，將他逮捕到案，查出他至少涉及8家娃娃機店竊案，他因犯案多起且被通緝，都躲藏在龍鳳漁港景觀橋下的一處涵洞休息睡覺，過著漂泊且暗無天日的生活。

警方調查，苗栗縣竹南、頭份地區近來有多處夾娃娃機店傳出竊案，許多機台的錢箱被竊賊撬壞後偷走硬幣；竹南警分局過濾監視器畫面追查，查出其中一名涉案的王姓男子常騎機車在娃娃機店作案，且經常出沒在龍鳳漁港一帶，最近一周展開長時間埋伏。

警方前晚在市區發現他的蹤影，成功將他圍捕到案，並在市區一處草叢中起出鐵撬、螺絲起子、鴨舌帽及手套等作案工具；被捕時他身上還帶著一把從娃娃機偷到的硬幣。

住頭份市的王姓男子因竊案遭通緝不敢返家，平日騎車四處遊蕩、居無定所，夜間都窩藏在龍鳳漁港觀景橋下的一處涵洞裡，過著沒水沒電的艱苦生活。

警方查出他行竊得手的夾娃娃機店至少有8家，檯主有18人，損失金額近6萬元，調查後將他解送歸案並依竊盜罪嫌移送偵辦，訊後獲准羈押。

近來頭份、竹南地區頻頻出現「娃娃機大盜」，專門破壞娃娃機竊取零錢，兩地警方近來也受理多處娃娃機竊案，受害的娃娃機台主多達數十人，業者對機具遭破壞、金錢損失抱怨不已。