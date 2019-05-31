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辣模看醫沒穿內衣 網友諷「沒腦只能露奶」挨告不起訴

2019-05-31 10:11聯合報 記者曾健祐╱即時報導

在臉書擁有32萬粉絲的人氣辣模網紅Yumi. K，前年在臉書PO文稱自己去看醫生沒穿內衣，醫生聽診隔著胸部壓著，好痛也好尷尬，同時附上1張自己穿低胸的辣照，陳姓網友留言「沒腦只能瘋狂露奶」，Yumi控告他公然侮辱，但檢方認為，陳用詞雖刻薄，但難認有公然侮辱犯意，偵結不起訴。

經調查，陳男（21歲）2016年8月瀏覽臉書社團時，發現被網友轉貼Yumi的一則貼文，內容為「以後看醫生絕對穿內衣，本來想說看醫生而已隨便穿沒想到他會用聽診，醫生隔著我的胸部壓著（正直醫生沒偷吃豆腐）除了尷尬，還真的好痛，想把內內搬起來給他聽，但真的尷尬，他似乎也很尷尬」。

陳瀏覽完後就直接在下面留言稱「沒腦所以只能瘋狂露奶」，Yumi認為受辱，向陳提告公然侮辱罪嫌。檢方訊時，陳男辯稱說，因為常在網路上看到有些女生沒有一技之長，只靠PO性感照片及發一些奇怪的文章吸引人注意，他看多了覺得煩，所以才會留言。

檢方查，本件因為Yumi在自己臉書刊載圖、文，又經他人轉載到其他臉書社團，且Yumi也將其刊登內容設為公開狀態，基於言論自由原則，本難期待獲得所有人的認同，且下方網友留言正反兩面意見都有。

檢方認為，陳男針對Yumi文章、照片表達個人評論意見，雖然用字遣詞較為尖酸刻薄，令對方感覺不悅及難過，但然難認是人身攻擊，就斷定主觀上有公然侮辱犯意，偵結予以陳不起訴。

陳姓網友諷Yumi「沒腦所以只能瘋狂露奶」，挨告不起訴。圖／取自Yumi. K臉...
陳姓網友諷Yumi「沒腦所以只能瘋狂露奶」，挨告不起訴。圖／取自Yumi. K臉書
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公然侮辱網紅
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