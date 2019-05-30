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影╱中市大里鬧區大樓今晚傳火警火勢1度猛烈

2019-05-30 21:22聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市消防局在今天晚間6點47分獲報，台中市大里區中興路二段鬧區一棟住商混合大樓的3樓傳火警，冒出陣陣濃煙，立即派遣第三大隊十九甲、大里、國光、信義等分隊、11輛救護車、36人前往搶救，到場後火勢一度猛烈、向上竄燒，且不斷有火星掉落一樓的路面上，經消防員不斷灌救，火勢在晚間7點21分撲滅。

台中市消防局隨後進入3樓火場調查，發現火場為神明廳，裡頭的家具、雜物被燒毀，燃燒範圍約20平方公尺，無人員傷亡。

台中市大里區大樓3樓今晚傳火警，火勢一度猛烈，幸在消防局灌救下，在晚間7時21分...
台中市大里區大樓3樓今晚傳火警，火勢一度猛烈，幸在消防局灌救下，在晚間7時21分撲滅。圖／台中市消防局提供
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台中市大里區大樓3樓今晚傳火警，火勢一度猛烈，幸在消防局灌救下，在晚間7時21分...
台中市大里區大樓3樓今晚傳火警，火勢一度猛烈，幸在消防局灌救下，在晚間7時21分撲滅。圖／台中市消防局提供
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台中市大里區大樓3樓今晚傳火警，火勢一度猛烈，幸在消防局灌救下，在晚間7時21分...
台中市大里區大樓3樓今晚傳火警，火勢一度猛烈，幸在消防局灌救下，在晚間7時21分撲滅。圖／台中市消防局提供
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台中市火星
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