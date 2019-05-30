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老翁遭騙百萬元 與警合作成功逮車手

2019-05-30 18:32中央社 新竹縣30日電

竹縣葉姓老翁接獲詐騙集團電話，以健保卡超用為由，騙走葉翁台幣100萬，再用同手法要騙50萬元，葉翁配合警方將計就計與車手再約面交，警逮2名車手，訊後依詐欺罪嫌送辦。

新竹縣警察局竹東分局今天表示，71歲葉姓老翁前天接到自稱健保局人員來電，以葉翁的健保卡費用超額使用，需提領100萬元並以現金交付保管，否則帳戶恐將凍結，葉翁受騙至郵局領錢，並約在家中交付100萬元。

警方表示，葉翁被騙走100萬元後，詐騙集團發現葉翁單純、好騙，昨天再以同樣理由要再騙葉翁，提領銀行所剩的50萬元。不過，因郵局行員察覺有異，通知警方到場，葉翁得知自己受騙，並配合警方再約詐騙集團面交，準備逮人。

警方指出，車手按照與葉翁約定，在昨天下午約2時許至葉翁家中，拿取現金50萬元，但警方已在場埋伏，現場逮補2名車手，並溯源追查鎖定1名車手頭，將擴大追查。

葉翁今天感謝警方，讓他成功保住50萬元，但對於自己受騙，損失慘重，難過不已。警方安慰葉翁，後續也請他的家屬多多關心，安撫長輩。

警方表示，多數民眾因不熟悉政府機關的行政程序，一時慌張深怕觸法，被詐騙集團話術牽著走。政府機關不會派員要求民眾交付提款卡等金融帳戶資料，若接獲可疑來電，應先保持冷靜，遵守「一聽、二掛、三查證」原則，並撥打165反詐騙專線查證。

詐騙集團車手健保卡
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