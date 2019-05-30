有什麼仇？男遭人爬窗入室打到送醫

2019-05-30 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名年約37歲男子今天下午2時許被不明人士在家中毆打，導致頭、手部受挫傷，送往中興醫院救治後意識清醒，警方目前已介入釐清。

傷者友人表示，毆打傷者的人行跡惡劣，從傷者住處樓梯間窗戶爬入，進到屋內毆打傷者，及其一名同居女子，且昨天就毆打過傷者，今天又把人打到送醫院，已報警處理，要將傷人者繩之以法。