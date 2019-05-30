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北市一男一女陳屍屋內！婦人頸部有傷口

騙了100萬不夠還要再騙50萬 車手面交取款被逮

2019-05-30 15:13聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣寶山一名71歲葉姓老翁，昨天接到詐騙集團告知健保額度已超用，若不到郵局取款50萬面交，帳戶就會被凍結，葉翁至郵局取款因金額過高引起行員注意並報警，警方到場後發現葉翁已被騙100萬，這次是第二次，得知詐騙集團還是約面交取款，警方便「計中計」偽裝成路人埋伏，成功逮捕前來面交的20歲葉姓、26歲楊姓2名車手，並溯源查獲陳姓車手頭，順利阻詐保住葉翁50萬老本。

警方表示，葉姓老翁28日就接過葉姓車手的詐騙電話，葉男假冒健保局人員告知葉翁健保卡超用，需提領現金100萬交付，否則帳戶會遭凍結，並約定在葉翁住家以「面交」方式，將100萬元交給葉男保管。

隔天詐騙集團故技重施，以同樣詐騙手法再度要求葉翁到郵局提領50萬面交，所幸郵局行員因葉翁提領金額過高察覺有異，便通知警方到場處理，警方到場詢問後，發現葉翁已被騙走100萬，而此次詐騙同樣約定面交方式，便將計就計在面交地點埋伏，2名車手下午2點15分準時現身取款，警方立刻上前壓制，車手被捕時還大聲叫喊「我們又沒做怎樣，為什麼要抓我們？」

警方指出，除了2名車手外，也溯源查獲車手頭1名，目前葉翁被騙的100萬已經被車手交給上游詐騙集團，正積極追查中。葉翁則感謝警方即時阻詐，讓他得以保住這50萬老本。

警方也提醒，民眾常因不熟悉政府機關的行政程序，一時慌張深怕觸法，而被詐騙集團的話術牽著走，政府機關不會派員前來要求民眾交付提款卡等金融帳戶資料，若接獲可疑來電，應先保持冷靜，遵守「一聽二掛三查證」的原則，並撥打165反詐騙專線。

警方成功逮捕前來面交取款的20歲葉姓、26歲楊姓2名車手，順利阻詐保住葉翁50萬...
警方成功逮捕前來面交取款的20歲葉姓、26歲楊姓2名車手，順利阻詐保住葉翁50萬老本。圖／警方提供
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詐騙集團車手郵局
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