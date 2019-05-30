體操教練董恆毅意外過世 吳慷仁曾演角色原型

2019-05-30 03:33 中央社 台北29日電



台東知名體操教練董恆毅今天過世震驚體壇，而演員吳慷仁2017年主演公視戲劇「乒乓」裡的「方毅」老師，就是以董恆毅作為角色原型之一，「乒乓」更入圍當年金鐘電視電影獎。

台東知名體操教練、台坂國小老師董恆毅今天下午學生單槓訓練時，在護槓接下學生後忽然往後倒，失去生命跡象送醫後不治，震驚台東。

公共電視推出的「乒乓」2017年播出，描述在偏鄉一所中學發生一連串懸疑驚悚事件背後，牽涉校園霸凌、毒品、家庭教育等議題，展現不同角色個體與現實之間的拔河。曾入圍第53屆金鐘獎電視電影獎、迷你劇集／電視電影男配角獎。

劇組當時透露，劇中吳慷仁主演的靈魂人物、偏鄉老師「方毅」，角色原型之一是取自董恆毅老師，並提到當年八八風災重創之後，董恆毅守著孤島似的學校，持續鞭策一群孩子勤練體操，日復一日、從不間斷。

製作人黃志翔曾向中央社記者透露，當年八八風災重創東部，他們走訪災區時，接觸到許多偏鄉環境和老師們，而「方毅老師」原型之一就延伸自台坂國小體操教練董恆毅，也是很多偏鄉老師的縮影。

戲中「方毅」三餐都吃泡麵，把全部心力投入在他帶領的桌球隊學生身上，黃志翔提到，台灣各地的偏鄉老師們都有一個共同點，就是「堅持幫助別人、有著不顧一切的想法」，時常掛心如何幫助偏鄉貧弱家庭的孩童。

黃志翔率領的製作團隊還曾拍攝短片「我不只是一個人－作品1號－台坂體操」，紀錄下台坂國小體操隊在八八風災重創後，仍用鋼鐵意志克服困境、持續訓練的畫面，如今董恆毅教練意外過世，令人倍感惋惜。