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台東南迴「體操教父」董恆毅 死因有待檢方進一步釐清

2019-05-29 21:48聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣南迴有「體操教父」稱號的教練董恆毅，今天在台坂國小體操館指導小朋友訓練時，疑不明原因倒地後沒有呼吸心跳，經緊急送往台東馬偕醫院搶救半個小時仍宣告不治。消息傳出親友及體界友人難過不捨。台東縣教育處也表達哀傷之意。至於死因仍待檢方鑑驗釐清。

這起意外發生是在今天下午5點多，董恆毅在台坂國小校內體操館準備對一名小選手進行單槓訓練時，疑不明原因倒臥在軟墊上昏迷不醒，小朋友見狀喚醒不起，立刻通報學校老師，校方隨即報請消防隊把人送醫急救；達仁消防分隊趕抵接手施予CPR，隨後交由太麻里高救隊接駁送往台東馬偕醫院，經急救仍宣告不治。

台坂國小校長松淑惠表示，下班途後接獲學校通知，她非常錯愕，即通知教育處協處，明天學校將召開緊急處理會議，全盤了解意外發生經過，並進一步輔導師生。

台東體操界相當有名的60歲教練董恆毅，出身台東知本卑南族部落，民國77年以約聘教練方式，到最偏遠的達仁鄉台坂國小成立體操隊，並用最克難的方式訓練出當地排灣族小選手，不只在小學體操比賽斬獲亮眼成績，小選手成長後更在國內多項體操競技獲獎無數，其中國內體操選手游朝偉是得意門生之一。

熟識友人表示，台東體操運動起步較晚，董恆毅接任教練後便開始一直努力推動體操運動，並希望從小學到大學一貫化接續。

據友人了解，董恆毅不只有高血壓，還有三高病史，懷疑可能是摔倒後，頭部受創才會發生不幸。不過，死因仍待檢方進一步鑑驗釐清。而台東縣教育處官員得知消息後，都表達哀傷之意，並表示家屬如有需求會盡全力協助處理。

台東縣南迴有「體操教父」稱號的教練董恆毅（左），今天在台坂國小體操館準備指導小朋...
台東縣南迴有「體操教父」稱號的教練董恆毅（左），今天在台坂國小體操館準備指導小朋友訓練時，不明原因倒地不起，經緊急送往台東馬偕醫院搶救仍宣告不治。記者尤聰光／翻攝
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民國七十七年董恆毅（前）到台東最偏遠的達仁鄉台坂國小成立體操隊，並用最克難的方式...
民國七十七年董恆毅（前）到台東最偏遠的達仁鄉台坂國小成立體操隊，並用最克難的方式訓練出當地排灣族小選手，在國內多項體操競技獲獎無數。記者尤聰光／翻攝
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台東馬偕醫院高血壓
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