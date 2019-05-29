韓國3姊妹野柳看女王頭 熱心警找回分享器被讚貼心

2019-05-29 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



來自韓國的柳姓3姊妹今天到野柳地質公園遊玩，不小心把WI-FI分享器遺留在國光客運公車上，難以上網和家人聯繫，急得到野柳派出所報案，員警得知後開巡邏車載三姊妹到國光客運金山站，找回WI-FI分享器領回。3韓女說，「台警察好貼心，回國後要貼在臉書上分享。」

新北市金山警分局野柳派出所值班員警，今天上午11點看到3韓女心急如焚地跑進來求助，她們怕說韓文警察聽不懂，就用英文描述情況，表示她們搭的是公車是「1815」。員警莊智添、李金鍚英文也通曉，得知她們在公車上掉了東西，熱心幫忙查找，並問出她們是用悠遊卡刷卡，查出是搭哪一班車來野柳。

警方說，柳姓三姊妹搭公車到野柳風景區遊玩，不小心把WI-FI分享器留在國光客運公車上，下車時才想起來，但公車已開往金山方向離開了。員警立即聯繫國光客運金山總站幫忙協尋，經確認車內確實有WI-FI分享器，員警立即開巡邏車載三姊妹至國光客運金山站，將WI-FI分享器領回，3韓女當場感動到說不出話來。