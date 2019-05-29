機車誤騎烏龍 警細心過濾迅速找回

2019-05-29 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



唐姓男子日前騎乘機車到嘉義市忠孝路上的麵包店購買商品，轉個頭機車就不見，唐男緊急報警，警方發現現場有一輛與唐男所騎乘的機車同重機，依據車牌聯絡曾姓男子，曾男這才發現自己騎錯車，連忙將車騎回派出所，並跟唐男道歉，雙方化解誤會。

唐姓男子向警方表示，自己只是短暫下車購買麵包，不可能機車會不見，誰知才一個瞬間轉頭重機車隨即不翼而飛，心急如焚之下遍尋不著，詢問店家、路人均無所獲，最後向警方求助，「我只是買個麵包，怎轉個頭機車就不見了啦！」

警方依現場狀況研判，竊嫌在光天化日之下應不可能大膽情形下竊車，認為誤騎烏龍案件機率為大；警方細心過濾現場機車分析，研判現場另一輛同類型的重機車可能是誤騎後留下來的機車，經電話聯繫曾姓車主，當下確認是誤騎後，曾男頻頻向唐男道歉，唐男亦能體諒對方無心之過，且機車已尋回，不予追究，終於讓曾民露出靦腆笑容，放下心中忐忑不安的大石頭。