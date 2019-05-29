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高雄港發現浮屍 男子身上僅有手機手戴佛珠

2019-05-29 18:14聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄港58號碼頭（臨水南路底）今天上午11點有蔡姓民眾發現岸邊水面上，有人載浮載沉疑似溺水。警消接獲通報後，發現該名男子已明顯死亡，至於死因尚待調查。

消防人員將男子打撈上岸，目視死者年齡25到40歲，無明顯外傷，身上沒有身分證明文件，只有一支紫色三星牌智慧型手機，右手戴有佛珠。經港警總局刑警隊採集指紋後，由高雄高雄市殯葬處將該大體送往殯儀館。男子詳細落水原因待警方進一步調查。

高雄港58號碼頭（臨水南路底）今天上午11時有蔡姓民眾發現岸邊水面上，今天上午1...
高雄港58號碼頭（臨水南路底）今天上午11時有蔡姓民眾發現岸邊水面上，今天上午11點有人載浮載沉疑似溺水。聯合報系資料照片
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碼頭溺水高雄港
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