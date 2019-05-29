債台高築鎖屋開瓦斯輕生 警消破門以溫情談話阻憾事

2019-05-29 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣佳冬鄉1名中年男子因背負債務，前天在住處鎖門開瓦斯企圖尋短，警方趕往現場時聞到瓦斯味，消防車在周邊不斷灑水，警消人員擔心中年男隨時可能點火引爆，一組人在外以對話方式分散注意力，另組人快速破門入內關上瓦斯桶，眾人輪番溫情喊話，村長伯也拍胸脯保證會供餐到找到工作為止，及時化解可能發生的憾事。

枋寮分局石光派出所警員沈昱愷、林珈全及張雅琪趕赴案發地時，發現瓦斯味已瀰場，消防車在旁不斷灑水監控，以防萬一；因中年男鎖上大門拒絕任何人進屋，警消認為不能等了，一組人在屋外以對話方式分散注意力，另組人以最快的速度破門入內，關上洩關的瓦斯桶。

警消破門入內時，見中年男頹喪地蹲坐在角落，眾人輪番溫情喊話；中年男透露自己為了生活 四處向人借錢，但沒有工作收入償還，累積10多萬的債務加上生活不順遂，讓他沒有勇氣再活下去，決定一了百了；員警鼓勵男子人生未到盡頭，「有山就有路，有河就能渡」，村長伯也保證自掏腰包供餐直到男子找到工作為止，在眾人的鼓勵下，中年男最後打消輕生念頭。

枋寮分局長黃國源對員警在現場即刻救援行動與處置作為表示贊許，提升警察為民服務的好形象，同時也呼籲民眾，平時多關心身邊的親友，特別是情緒經常低落、或生活面臨困境的人，都需要你我的慰問關懷，多一分關心，就能少一分遺憾。

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