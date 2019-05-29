北投7街犬毒殺案偵破了！到案兇手仍辯稱滅鼠

2019-05-29 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



日前北投、士林科技園區預定工地及中正高中附近，疑似發生毒犬案件，期間陸續有7隻街犬死亡，死亡時口吐白沫、抽搐倒斃路邊。北市動保處和北投分局協力偵破，昨日逮捕1名男性涉嫌人，嫌疑人雖辯稱其放置毒餌是為了「毒殺老鼠」，但因此行為造成7隻街犬受害，仍違反動物保護法送辦，可處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金。

北市動保處本月5日接獲民眾報案，長期被餵養的街犬死亡，9日再發現1犬口吐白沫、抽搐倒斃於路邊，動保處判定該區發生毒犬案件，將疑似遭毒殺的街犬屍體送往台灣大學進行動物法醫解剖勘驗，並將現場發現之毒餌、犬隻胃內容物送往農業藥物毒物試驗所檢驗。

調查期間，陸續發現該地區死亡7隻街犬，與轄區派出所配合共同偵辦，針對放置毒餌器皿採集指紋及調閱監視器結果，鎖定1特定嫌疑人。在檢驗出毒餌及犬隻胃內容皆含有農藥「納乃得」後，警方即傳喚嫌疑人到案說明，並於偵訊期間攻破嫌疑人心防，於昨日宣布逮捕1男性涉嫌人。

嫌疑人雖辯稱其放置毒餌是為了「毒殺老鼠」，但因此行為造成7隻街犬受害，仍違反動物保護法第6條規定，可依同法第25條之1規定處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金，全案依涉嫌違反動物保護法移送台灣士林地方檢察署。