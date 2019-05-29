影／險遭火車輾過！3警猛抓失業男褲頭阻止輕生

2019-05-29 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市郭男離婚又中年失業，心情低落酒後騎車到鐵軌上方陸橋欲跳軌輕生，警方馳抵冒險跨過圍欄，徒手緊抓郭褲頭，但郭死意堅決，身體不斷往7米下方火車通行的鐵軌放軟，員警趕緊拿手銬將郭右腳與橋面桿子銬住，壓制並由消防隊救護人員以拖吊機具將郭救起，阻止憾事發生。

警方調查，郭男疑因離婚又中年失業，加上財務問題，酒後心情不佳騎車到文翁一號橋，翻過圍籬意圖輕生。

鐵警局豐原分局豐原所指出，平台距離鐵軌約7米、火車高壓電線約3米，若失足墜落後果不堪設想。郭男所在陸橋地點位在豐原火車站往北177K處，鐵警立即連繫火車停駛，所幸三警合力阻止憾事發生。

上周六下午2時許，一位民眾慌張跑進豐原警分局翁子所內說，「有人在陸橋那邊要自殺！」員警施鎮濠、馬廣訓馳抵豐年路上的文翁一號橋，郭男情緒低落蹲在圍籬外側哭泣，陸橋落差7米下方是火車行經軌道與高壓電線，鐵警局台中分局豐原所員警也到場戒備。

警員馬廣訓與鐵警警員陳世旻奮勇爬過圍籬，郭男不停哭號、身體前傾意圖輕生，兩警徒手緊抓郭褲頭，但郭死命針扎，上半身朝下方癱軟，警員陳世旻死命拖住郭上半身，警員馬廣訓大喊，「手銬給我！手銬給我！」另名鐵警警員陳毓峯趕緊遞過手銬，並翻過圍籬，三警合力壓制，並將郭右腳與陸橋桿子銬住。

消防局救護員到場後，以拖吊機具將郭男載上擔架，送醫經檢視，郭男無明顯開放性創傷，意識清楚，但經醫師評估仍須留院觀察。