認識湯姆匯款給約翰？ 警一語戳破輕熟女戀愛夢

2019-05-29 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



年約40多歲黃女，上周到銀行欲匯美金至斯里蘭卡，經銀行員制止、聯絡員警到場勸誡，黃女表示這是遠距戀愛，堅稱「男友亟需用錢」才200美元、並不多，當警方請她核對身分時問，「你認識湯姆怎麼匯錢給約翰？」黃才驚覺「可能受騙」、放棄匯款。

嘉義縣警局太保分駐所，本月21日下午接獲台灣銀行太保分行報稱，黃姓女子欲匯款200美金至斯里蘭卡，行員察覺帳號有異、勸阻不聽，請警方到場協助。

「男友亟需用錢！」太保所警員董晉瑋、蔡育昌趕到場時，發現黃女穿著時尚服飾、輕熟女裝扮，並向警方表示，透過Whats-App認識斯里蘭卡男子，兩人已交往數周，因男友有困難、需要錢，要她匯款200美金，員警持續勸說這是詐騙，攔阻，安撫黃女情緒她都不為所動。

「你認識湯姆，怎麼匯錢給約翰？」蔡育昌拿起黃女匯款單，發現匯款銀行的確是斯里蘭卡人民銀行，經詢問黃女結交男友姓名，發現與匯款單不符後立即告知，黃女才恍然大悟，放棄匯款。