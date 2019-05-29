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認識湯姆匯款給約翰？ 警一語戳破輕熟女戀愛夢

2019-05-29 14:49聯合報 記者卜敏正╱即時報導

年約40多歲黃女，上周到銀行欲匯美金至斯里蘭卡，經銀行員制止、聯絡員警到場勸誡，黃女表示這是遠距戀愛，堅稱「男友亟需用錢」才200美元、並不多，當警方請她核對身分時問，「你認識湯姆怎麼匯錢給約翰？」黃才驚覺「可能受騙」、放棄匯款。

嘉義縣警局太保分駐所，本月21日下午接獲台灣銀行太保分行報稱，黃姓女子欲匯款200美金至斯里蘭卡，行員察覺帳號有異、勸阻不聽，請警方到場協助。

「男友亟需用錢！」太保所警員董晉瑋、蔡育昌趕到場時，發現黃女穿著時尚服飾、輕熟女裝扮，並向警方表示，透過Whats-App認識斯里蘭卡男子，兩人已交往數周，因男友有困難、需要錢，要她匯款200美金，員警持續勸說這是詐騙，攔阻，安撫黃女情緒她都不為所動。

「你認識湯姆，怎麼匯錢給約翰？」蔡育昌拿起黃女匯款單，發現匯款銀行的確是斯里蘭卡人民銀行，經詢問黃女結交男友姓名，發現與匯款單不符後立即告知，黃女才恍然大悟，放棄匯款。

警方表示，近年許多「浪漫詐騙」，都透過網絡求愛，受騙者不乏高學歷者，詐騙集團利用通訊軟體建立關係，製造兩人浪漫關係後，先向陷入迷惘的男女友求愛，再編織理由請求協助、騙取錢財，剛開始可能只有數百元，之後會越片越多，最後受害者不僅感情受挫，也損失金錢。

黃女欲匯款美金至斯里蘭卡，嘉義縣員警到場勸誡。記者卜敏正／翻攝
黃女欲匯款美金至斯里蘭卡，嘉義縣員警到場勸誡。記者卜敏正／翻攝
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黃女填寫匯款單，欲匯200美金至斯里蘭卡。記者卜敏正／翻攝
黃女填寫匯款單，欲匯200美金至斯里蘭卡。記者卜敏正／翻攝
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斯里蘭卡詐騙集團人民銀行
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