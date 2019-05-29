竹科男網購雨傘 爆肝存下的百萬積蓄遭騙光

2019-05-29 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



一把好的雨傘通常幾百元就能買到，31歲陳姓竹科工程師網購雨傘竟然連傘柄都沒摸到，168萬積蓄還被騙光。陳男於4月初在網路網購雨傘，卻遭詐騙集團設計，5小時內先後匯出106萬元，後來陳男報警後，對方又假扮165反詐騙人員，再把他剩下的62萬元榨乾。警方獲報後，於5月初循線逮捕2名車手，將持續追查上游，避免更多人受害。

陳男4月初網購雨傘後，詐騙集團佯裝賣家，宣稱「因設計錯誤，接下來每個月會從他的帳戶裡扣1千元，需要他配合才能解除」；之後又假扮銀行客服，指示陳男到ATM「解除」錯誤設定。由於手續繁瑣，讓陳男越想越不對勁，到派出所向警方詢問時，才驚覺自己遭詐騙；雖然警方緊急協助凍結人頭帳戶，但詐騙集團早在「指示」陳男操作時，車手早就跟在後來，透過ATM立即提領，106萬元早就到手。

後來詐騙集團發現帳戶凍結，發現陳男已報警，又假冒165反詐騙人員向他宣稱，先前款項是匯入加密帳戶，並沒有被領走，之後若走入法律流程，他名下帳戶會全數遭到凍結，並讓假銀行客服指示陳男將剩餘存款62萬元匯入指定帳戶，這樣錢才不會被鎖住，結果陳男又聽信詐騙集團的謊言，168萬全被騙光。事後陳男透過165專線詢問，才得知自己被詐騙集團剝了2層皮；警方呼籲，民眾網購時應慎選交易平台，或直接到實體店交易，千萬不要貪小便宜，淪為詐騙集團眼中的肥羊。