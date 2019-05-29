街友酒後悶殺流鶯 頭七被逮今檢起訴

2019-05-29 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



53歲莊姓男街友與62歲周姓流鶯僅認識一周，兩人就在周女租屋處發生關係，周女向他索討性交易費用6百元，但莊男因身上僅有150元，被周女辱罵三字經、沒家教後，莊男憤而狂毆周女，並將她以枕頭悶死，新竹市警方在死者頭七之日，於城隍廟旁將莊男順利逮捕到案，新竹地檢署依殺人罪嫌起訴。

檢警調查，莊男只有國小肄業，平日居無定所，有竊盜、強盜、妨害性自主等前科，他與周女在公園交談時認識，3月24日下午3點多，莊男又再度於公園偶遇周女，兩人聊得相當盡興後，周女邀他到住處續攤，2人酒後還發生關係，事後周女向他收取性交易費用，表示一次要600元，後來莊男又要求周女多陪1個多小時，周女也要求加價100元，要莊男要付700元給她。

但莊男身上僅有150元，他說先賒帳，等隔天領完工錢再補給她，周女不肯妥協還口言諷刺莊男，「真不知你家人是怎樣教育你的！」並辱罵三字經。莊男一時暴怒，憤而揮拳痛毆周女頭部與臉部，直到手痛才停下，停手後發現周女還有一點微息，又繼續揮拳，甚至還拿枕頭悶住周女，後來發現周女已死亡後，莊男怕被人發現而拿兩層棉被蓋住屍體，再騎腳踏車離開現場。

由於周女的屍體遭兩層棉被覆蓋，隔了好幾天才被聞到屍臭味，警方3月31日接獲民眾報案，勘查現場後立即展開追兇行動，根據街道監視器迅速鎖定莊姓街友，檢方開出拘票指揮警方逮人，新竹市警局第二分局兵分多路於4月1日深夜10點多，順利在城隍廟旁發現路過的莊男，當場逮捕歸案。