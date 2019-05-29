澎湖機場旁一處鐵皮屋突冒濃煙 火勢已獲控制

相關新聞
警察體能訓練放寬標準 50歲以上可選擇健走2019-05-29 12:25
高三生被追逐摔車一度命危 動防所全面緝捕「凶狗」2019-05-29 11:45
迷途狗深夜走進分駐所 員警驚訝：牠也懂得報案協尋主人2019-05-29 09:58
2歲女被繼父打成貓熊眼後緊急安置 生母竟帶走求復合2019-05-29 08:59
影／館長協助加強訓練 女童「助教」一句話逗笑全場400警2019-05-29 08:34
火災引氣爆 大理石工廠3重傷2019-05-29 00:31
又見虐童！保母急尋傷痕累累的女童 縣府：已緊急安置2019-05-29 00:02
竹科男網購雨傘 爆肝存下的百萬積蓄遭騙光2019-05-29 14:11
街友酒後悶殺流鶯 頭七被逮今檢起訴2019-05-29 14:08
妹在LINE家人群組罵姊「別給臉不要臉」 非公開不起訴2019-05-29 11:31
9旬翁騎單車騎到無力 永和警暖心助返家2019-05-29 11:26
偵破開車撞警案 警政署長挺基層：妨害公務案要嚴辦2019-05-28 22:24
台南市南區民宅火災 3樓自行撲滅又復燃2019-05-28 21:04
右轉擦撞 機車騎士被水泥車壓近30分鐘送醫2019-05-28 18:13
漁民出海捕魚膠筏故障 海上漂流2小時驚魂獲救2019-05-28 18:03
影／沙鹿廢棄金紙店火警 早上搶救到下午撲滅2019-05-28 16:26
吉普車阿里山公路撞遊覽車 駕駛重傷不治2019-05-28 16:01
疑施工挖破管線釀禍 害廚房氣爆屋主頭髮燒焦2019-05-28 15:47
蘇花落石砸車傷人 無人機空拍查出下雨沖刷所致2019-05-28 15:14
屏東大理石工廠氣爆3人插管 疑熔接作業乙炔洩漏釀禍2019-05-28 15:03
觀音山土石阻斷交通 5警冒雨彎腰一鏟鏟清礫石2019-05-28 14:51
吉普車和遊覽車阿里山公路相撞 駕駛重傷送醫2019-05-28 14:43
深夜邀友談追債見警紛逃逸 8人被壓制強勢帶回2019-05-28 13:54
6隻狗遭毒殺 凶手落網喊冤：為了毒老鼠不知狗會吃2019-05-28 13:38
疑電腦長時沒關機電線短路 高雄民宅火警一男送醫2019-05-28 13:17
桃機第三航廈工人摔落沒叫救護車 22天後腦死家屬提告2019-05-28 13:16
影／陸客來台玩太晚沒房住 旅館老闆認出暖警還優惠2019-05-28 12:45
天雨路滑台61聯結車翻覆 一人受傷南下塞車2019-05-28 12:42
男拒檢駕車欲撞警逃 警閃過連開6槍追緝中2019-05-28 12:34
屏南工業區大理石廠房火警 6員工燒傷送醫2019-05-28 12:26
為追討權利車款項 放火燒廠房及持槍押人2019-05-28 12:26
西濱林口、桃園交界處翻車 貨櫃車司機送醫2019-05-28 11:10
搶劫！缺錢買毒 男清晨持槍行搶檳榔攤2019-05-28 10:52
影／「母胎單身」大叔想交女友 3萬元買點數險被詐2019-05-28 10:41
疑酒駕衝撞警察！警開4槍嚇阻 毒男揪女友爽開毒趴2019-05-28 10:24
影／沙鹿民宅大火 屋內還有爆竹煙火2019-05-28 10:02
「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！2019-04-26 13:09
警察人事第4波 77名高階警官異動2019-04-09 16:37
台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦2019-03-23 21:02
熱門文章
又見虐童！保母急尋傷痕累累的女童 縣府：已緊急安置2019-05-29 00:02
影／館長協助加強訓練 女童「助教」一句話逗笑全場400警2019-05-29 08:34
將降調彰化地檢署檢事官 花蓮辦私案檢察官決定辭職2019-05-28 19:22
2歲女被繼父打成貓熊眼後緊急安置 生母竟帶走求復合2019-05-29 08:59
女情報官閻獻君赴陸殉職 家屬提國賠敗訴2019-05-28 18:21
端上桌他傻眼！要求加蔥花 麵店店員霸氣免費給2019-05-29 10:37
後龍水尾沙灘 女子疑溺水死亡2019-05-28 21:53
男子不服取締與警衝突自願賠6000元 議員批索賄放人2019-05-29 04:00
跆拳前女國手吸金19億 態度有「正向改變」判9年半2019-05-28 22:24
性侵照顧癱瘓母親的女看護 10萬和解仍被判重刑2019-05-28 15:23
三峽義消酒駕自撞圍籬還落屎 酒精濃度1.43毫克2019-05-28 17:29
觀音山土石阻斷交通 5警冒雨彎腰一鏟鏟清礫石2019-05-28 14:51
西門新宿爆倒店潮 知名店家涉地下匯兌遭訴2019-05-28 20:21
迷途狗深夜走進分駐所 員警驚訝：牠也懂得報案協尋主人2019-05-29 09:58
吉普車阿里山公路撞遊覽車 駕駛重傷不治2019-05-28 16:01
屏東大理石工廠氣爆3人插管 疑熔接作業乙炔洩漏釀禍2019-05-28 15:03
告錯了！國民黨花蓮主委遭停權提告 法院沒開庭就駁回2019-05-28 15:22
點滴沒了他按鈴等10分鐘 護理師回「去喝水」網論戰2019-05-29 12:18
惡煞尋仇找錯人 4名少年遭當街攔車亂刀砍傷2019-05-29 10:09
遏止酒駕！酒駕修法重罰 基層員警這樣看2019-05-28 20:54
蘇花落石砸車傷人 無人機空拍查出下雨沖刷所致2019-05-28 15:14
涉鄉公所工程弊案 屏東縣議長周典論胞弟收押禁見2019-05-28 19:56
高市議員控警收賄6000元 警分局坦承行政瑕疵2019-05-29 12:27
女嬰遭棉被悶死 保母賠214萬換緩刑2019-05-28 17:19
海軍標案明明圍標 油漆商竟說是商業道德2019-05-28 16:00
偵破開車撞警案 警政署長挺基層：妨害公務案要嚴辦2019-05-28 22:24
慶富總部法拍19.38億 無人投標慘流標2019-05-28 19:29
警察體能訓練放寬標準 50歲以上可選擇健走2019-05-29 12:25
妻遭性侵夫在傷口灑盬 辱罵「賤女人」還散播判賠50萬2019-05-29 11:13
酒駕男興訟要求撤罰 員警嘆給他10次機會都不配合2019-05-28 19:32
屁孩想吸K菸不滿藥頭態度差 揪友黑吃黑砍斷他手筋2019-05-29 11:03
妹在LINE家人群組罵姊「別給臉不要臉」 非公開不起訴2019-05-29 11:31
吉普車和遊覽車阿里山公路相撞 駕駛重傷送醫2019-05-28 14:43
右轉擦撞 機車騎士被水泥車壓近30分鐘送醫2019-05-28 18:13
疑施工挖破管線釀禍 害廚房氣爆屋主頭髮燒焦2019-05-28 15:47
外套上有黏液 變態男圖書館內洩慾處拘役40天2019-05-28 16:46
被彈劾檢察官 緝毒獲獎2019-05-29 00:34
高三生被追逐摔車一度命危 動防所全面緝捕「凶狗」2019-05-29 11:45
一碗麵被偷煮 清潔隊員砍同事判賠148萬多元2019-05-29 11:10
因沒能力養第2個 少婦丟包悶死親兒判3年8月2019-05-28 14:36
留言