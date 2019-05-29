澎湖機場旁一處鐵皮屋突冒濃煙 火勢已獲控制

2019-05-29 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



澎湖湖西機場西側一處鐵皮屋29日上午11點52分突然冒出大量濃煙，經澎湖航空站塔台報案，澎湖消防局湖西、澎南、馬公分隊等單位，共計4車10人前往搶救，火勢在12點26分獲得控制，目前仍在搶救中。