警察體能訓練放寬標準 50歲以上可選擇健走

2019-05-29 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



警政署因員警參加常訓測驗曾發生憾事，修訂警察常訓體能測驗標準，即日實施。記者林保光／翻攝 分享 facebook

警政署放寬警察常年訓練3000公尺跑步體能測驗標準，即日起實施，30歲以上男女員警過關標準，依年齡級距，分別放寬2至4分鐘，50歲以上員警可以自由選擇參加跑步測驗，或改以參與健走或體適能檢測。各地警方已在昨天接獲警政署通知，下半年度測驗就改採新標準測驗。

高雄市警局訓練科表示，員警的常年訓練就是為了維持警察的體能狀況，因應隨時可能的突發狀況，但考量年齡層的不同，體能有差別，警政署才調整常訓測驗標準，今天把通知發送各單位，即日生效；但由於上半年的常訓測驗都已結束，這套標準將在下半年實施。

這項員警3000公尺測驗修正重點，除了29歲以下的男警、女警過關標準，仍分別維持原訂的18分鐘、24分鐘；30歲到34歲，男警放寬至20分鐘、女警放寬至26分鐘；35歲到39歲，男警放寬至22分鐘、女警放寬至28分鐘；40歲至49歲原標準，男警是24分鐘、女警30分鐘，增加45歲至49歲，男警放寬27分鐘、女警33分鐘；50歲到58歲原標準，男警30分鐘、女警36分鐘，其中55歲到58歲，男警放寬至34分鐘、女警40分鐘。