警察體能訓練放寬標準 50歲以上可選擇健走
警政署放寬警察常年訓練3000公尺跑步體能測驗標準，即日起實施，30歲以上男女員警過關標準，依年齡級距，分別放寬2至4分鐘，50歲以上員警可以自由選擇參加跑步測驗，或改以參與健走或體適能檢測。各地警方已在昨天接獲警政署通知，下半年度測驗就改採新標準測驗。
高雄市警局訓練科表示，員警的常年訓練就是為了維持警察的體能狀況，因應隨時可能的突發狀況，但考量年齡層的不同，體能有差別，警政署才調整常訓測驗標準，今天把通知發送各單位，即日生效；但由於上半年的常訓測驗都已結束，這套標準將在下半年實施。
這項員警3000公尺測驗修正重點，除了29歲以下的男警、女警過關標準，仍分別維持原訂的18分鐘、24分鐘；30歲到34歲，男警放寬至20分鐘、女警放寬至26分鐘；35歲到39歲，男警放寬至22分鐘、女警放寬至28分鐘；40歲至49歲原標準，男警是24分鐘、女警30分鐘，增加45歲至49歲，男警放寬27分鐘、女警33分鐘；50歲到58歲原標準，男警30分鐘、女警36分鐘，其中55歲到58歲，男警放寬至34分鐘、女警40分鐘。
高雄市警局訓練科表示，新辦法中，50歲以上員警可自由選擇參加跑步測驗或3000公尺健走，健走過關標準是45分鐘，不過有些員警儘管年齡已逾50歲，體能仍佳，也參加馬拉松或鐵人比賽，將來只要員警在常訓測驗前3個月，曾參加21公里馬拉松、鐵人三項、鐵人二項或半程鐵人賽，具有完賽證明，也可抵常訓測驗，另外，各警察單位也可以自辦體適能檢測，通過檢測，仍可抵常訓體能測驗。
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