「碰！」貨車疑因天雨路滑翻覆 駕駛輕傷送醫

2019-05-29 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府消防局救災救護指揮科昨天下午3點9分接獲民眾報案，林森東路某民宅前有小貨車翻覆受困救護案件，立即派遣第二大隊東區分隊出動救護車與救助器材車出勤前往搶救，唐姓貨車駕駛全身有多處撕裂傷，送醫無礙，車禍原因由警方調查。

嘉義市消防局指出，搶救人員到達現場發現貨車已翻覆於道路中央，且波及停放路邊多輛機車；現場民眾稱，突聽聞劇烈撞擊聲響後，就發現車輛翻覆滑行至路旁，不知撞擊何物後，車輛就停止滑行。

東區分隊長陳建瑋見狀後，立即進行任務分工，並請員警執行交通管制，而救助人員則快速檢視現場是否還有其他傷者及危害因子，經查看後，所幸未造成重大災害，唐姓貨車駕駛因車輛翻覆力道頗大，全身遭受玻璃碎片割傷以及多處擦傷情形，隨後救護人員於現場評估傷者受傷情形，發現其意識清楚且生命徵象穩定，僅全身有多處撕裂傷、擦傷及肢體無力疼痛，即給予清洗傷口及包紮止血等急救處置後，送往聖馬爾定醫院續作診治。