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2歲女被繼父打成貓熊眼後緊急安置 生母竟帶走求復合

2019-05-29 08:59聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹一名網友昨晚在臉書社團「新竹爆料公社」貼文，這名保母指出，女童被繼父家暴後，這三天前被母親帶走失蹤，希望網友幫忙找人，避免再度被家暴。新竹縣政府社會處表示，昨天下午找到女童，並與另一名3個月大女嬰都被緊急安置。

這篇文章指出，她是妹妹的保母，但是女童身世可憐，她的母親離婚後再婚，女童被繼父家暴，「看到妹妹身上又多了傷痕，我就很心疼」。女童3天前被生母帶走失聯，很擔心女童發生危險，除報警和通報社會處外，也上網請網友們幫忙找人。

新竹縣政府社會處指出，張姓生母之前遭到魏姓丈夫家暴，當時社會處介入了解，發現張姓生母與前男友生的2歲女童也被家暴，因此當下通報兒少保護個案，把受害的女童與張母和現任魏姓丈夫生的三個月大妹妹安置，把2個孩子都交由外婆照顧。

據悉，社工也發現，魏男因為在外面有小三，常和妻子張女吵架並毆打妻子。未料，27日外婆因工作，把姐妹倆託給舅舅照顧，張姓生母趁機回去偷偷帶走兩個孩子，之後就失聯，家屬與保姆緊急報警，希望能協尋到孩童。

警方昨天下午查到張姓生母人在彰化，由彰化社工同仁前往了解，張姓生母是帶著兩個孩子去彰化找魏姓丈夫求復合，兩名孩子狀況正常，下午由社工安置他處。

警方昨天下午找到媽媽與女童，這名女童與另一名3個月大女嬰都被緊急安置。圖／擷取自...
警方昨天下午找到媽媽與女童，這名女童與另一名3個月大女嬰都被緊急安置。圖／擷取自新竹爆料公社
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從圖片中可見女童的傷勢，不少網友氣憤說「打人的，真的太可惡了」。圖／擷取自新竹爆...
從圖片中可見女童的傷勢，不少網友氣憤說「打人的，真的太可惡了」。圖／擷取自新竹爆料公社
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新竹爆料公社昨天晚間有網友匿名爆料，竹縣一名女童被施暴，臉上可見瘀青。圖／擷取自...
新竹爆料公社昨天晚間有網友匿名爆料，竹縣一名女童被施暴，臉上可見瘀青。圖／擷取自新竹爆料公社
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家暴新竹虐童
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