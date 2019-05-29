又見虐童！保母急尋傷痕累累的女童 縣府：已緊急安置

2019-05-29 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹爆料公社今天晚間十點多，有網友匿名爆料，希望能找到一名小女孩，網友說他是小女孩的保母，從三個月就待到現在，但卻疑似被女童媽媽的再婚配偶家暴，身上多了傷痕，上周被媽媽帶回去後，隔天就失蹤，她都沒有聯繫上，並已經報警，希望透過網友的力量，可以一起找到妹妹。

這名保母說，她是新竹縣新豐人，是妹妹的保母，但沒跟她的媽媽過保母錢，這名女童是從小帶到大，已經有感情，但是女童身世可憐，她的母親離婚後再婚，女童疑似被媽媽後來再婚的配偶家暴，「看到妹妹身上又多了傷痕，我就很心疼」。

保母指出，上星期日女童的媽媽媽帶回去後，隔天就失蹤了，我們一直在找他，跟他媽媽聯絡，他媽媽也一直不接電話，「妹妹真的很可憐，我們很擔心他，很怕妹妹出事」。

新竹爆料公社的社長在網路上呼籲網友，幫忙來找人，也懇請警方可以協助，並緊急安置這名小女童。文章短短一小時，就有上百則留言、分享，網友氣憤說「可憐的孩子」、「把渣男找出來」，還有網友人肉搜索疑似女童媽媽的對象，多名網友在臉書上要這名男子出面說明。