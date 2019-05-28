後龍沙灘女子溺水死亡 初步研判為輕生案

2019-05-28 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮水尾沙灘下午4點多發現一名女子疑似溺水，送醫仍不治，警方調查後，查出她是設籍公館鄉的48歲女子，疑因舊疾厭世，無他殺之嫌，檢警明天將相驗調查。

警方調查，下午4點多，有民眾發現水尾堤防外有一名女子臉部朝上躺在沙灘，消防人員趕到發現她已無呼吸、心跳，施以CPR後送醫仍宣告不治。

警方晚間查出她是48歲的公館鄉女子，今天上午11點留下遺書離家，搭計程車到外埔漁港附近下車，全案初步研判為自殺案件。