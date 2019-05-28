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後龍水尾沙灘 女子疑溺水死亡

2019-05-28 21:53聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮水尾沙灘今天下午4點多發現一名女子疑似溺水倒臥，消防人員據報趕往，但女子已無生命徵象，送醫仍不治，警方表示女子年約40歲，體型微胖，目前身分仍待查。

苗栗縣後龍鎮水尾地區今天下午4點多發現一名女子疑似溺水倒臥沙灘，已無生命徵象，救...
苗栗縣後龍鎮水尾地區今天下午4點多發現一名女子疑似溺水倒臥沙灘，已無生命徵象，救援人員將她送醫搶救。記者胡蓬生／翻攝
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溺水苗栗縣
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