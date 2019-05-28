親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「美的好朋友」遭踼爆黑幕 創辦人柳林瑋說話了

獨／392位備取生去哪了？ 清大電機公布交叉查榜結果

中市傳10多犬隻遭棄養餓死 警方動保處追查

2019-05-28 19:34中央社 台中28日電

台中市寵物商業同業公會理事長江和樹今天披露，有10多隻犬隻被棄養於北區租屋處後活活餓死，台中市動保處表示，接獲通報後即前往稽查，並將協助警方偵辦。

江和樹今天在臉書發文指出，一名男子在北區一處租屋處疑似非法繁殖犬隻，4月間離去，將犬隻棄養屋內，造成10多隻貴賓犬、馬爾濟斯犬活活餓死，鄰居聞到臭味通報屋主，打開房門後才發現慘狀。

江和樹表示，屋主只有租屋人的身分證影本，目前還找不到租屋人，經聯絡動保處，動保處表示正在了解中，公會一定會全力協助找出租屋人，接受法律制裁。

對此，動保處副處長林儒良表示，今天接獲通報後即前往稽查，但現址已清空，涉及動物保護法刑責部分，已向轄區警察單位舉發，並將協助警方後續偵辦。

林儒良指出，由於房客遺留動物在租屋處的案件時有所聞，呼籲房東或房仲若獲知相關的情形，請務必向動保處通報，讓動物有機會獲得及時救援，避免憾事發生，此外，第一時間也較有機會保全現場跡證，將行為人繩之以法。

動保處重申，對棄養動物者將依動保法裁罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並列入黑名單，不得飼養犬隻及從公立動物收容所認養動物。如飼主故意遺棄動物，使動物飢餓或脫水而死亡，依動保法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

棄養動保法台中市
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

漁民出海捕魚膠筏故障 海上漂流2小時驚魂獲救

2019-05-28 18:03

影／沙鹿廢棄金紙店火警 早上搶救到下午撲滅

2019-05-28 16:26

吉普車阿里山公路撞遊覽車 駕駛重傷不治

2019-05-28 16:01

疑施工挖破管線釀禍 害廚房氣爆屋主頭髮燒焦

2019-05-28 15:47

蘇花落石砸車傷人 無人機空拍查出下雨沖刷所致

2019-05-28 15:14

屏東大理石工廠氣爆3人插管 疑熔接作業乙炔洩漏釀禍

2019-05-28 15:03

觀音山土石阻斷交通 5警冒雨彎腰一鏟鏟清礫石

2019-05-28 14:51

吉普車和遊覽車阿里山公路相撞 駕駛重傷送醫

2019-05-28 14:43

深夜邀友談追債見警紛逃逸 8人被壓制強勢帶回

2019-05-28 13:54

6隻狗遭毒殺 凶手落網喊冤：為了毒老鼠不知狗會吃

2019-05-28 13:38

疑電腦長時沒關機電線短路 高雄民宅火警一男送醫

2019-05-28 13:17

桃機第三航廈工人摔落沒叫救護車 22天後腦死家屬提告

2019-05-28 13:16

影／陸客來台玩太晚沒房住 旅館老闆認出暖警還優惠

2019-05-28 12:45

天雨路滑台61聯結車翻覆 一人受傷南下塞車

2019-05-28 12:42

男拒檢駕車欲撞警逃 警閃過連開6槍追緝中

2019-05-28 12:34

屏南工業區大理石廠房火警 6員工燒傷送醫

2019-05-28 12:26

為追討權利車款項 放火燒廠房及持槍押人

2019-05-28 12:26

西濱林口、桃園交界處翻車 貨櫃車司機送醫

2019-05-28 11:10

搶劫！缺錢買毒 男清晨持槍行搶檳榔攤

2019-05-28 10:52

影／「母胎單身」大叔想交女友 3萬元買點數險被詐

2019-05-28 10:41

疑酒駕衝撞警察！警開4槍嚇阻 毒男揪女友爽開毒趴

2019-05-28 10:24

影／沙鹿民宅大火 屋內還有爆竹煙火

2019-05-28 10:02

車沒油 國道中線攔車被撞死

2019-05-28 00:51

樓下攤販驚傳小孩作嘔哭聲！ 祖孫吃飯疑喝酒打小孩

2019-05-28 00:02

屏東又死亡火警 1周3起5死

2019-05-27 22:57

蘇花公路觀音路段落石砸破轎車擋風玻璃 駕駛受傷送醫

2019-05-27 18:21

又見受虐犬！狗嘴遭膠帶緊綑腫成棒球 讓人心疼

2019-05-27 17:28

母子相依為命身障男卻葬身火場 鄰居：他們過得很辛苦

2019-05-27 16:20

國2大園3車追撞車禍 造成一死二傷

2019-05-27 15:49

醫療糾紛鬧出官司 家屬診所抬棺灑冥紙砸蛋抗議

2019-05-27 15:20

台中市區BMW大七連撞四車 肇事駕駛無心跳送醫救回

2019-05-27 14:45

拖板車疑因視線死角擦撞機車 女騎士捲入車底送醫不治

2019-05-27 14:44

西湖溪溺水案搜救遭質詢 警消：一切依相關規定

2019-05-27 14:18

高雄三寶違停內車道 竟閃燈下車買東西

2019-05-27 14:17

清晨運動突不適 男摔落水溝險失溫

2019-05-27 13:59

影／不想回部隊 八年級志願兵旅館鬧自殺

2019-05-27 13:56

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02
看更多

熱門文章

高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說「好冤枉」

2019-05-28 09:00

台東1男子欲把整棟鋁窗拆賣 員警現場逮人

2019-05-28 10:47

警在超商埋伏抓車手 意外逮捕毒品通緝犯連開7朵花

2019-05-27 23:24

母前男友縱火 潮州身障男被燒死非意外

2019-05-28 11:28

新北高雄包辦街頭暴力6成 蘇貞昌：公布讓首長更努力

2019-05-27 21:53

東港深夜槍響 傷者稱散步遭開槍警方存疑調查

2019-05-27 21:27

竹北派出所Google評論宛如作文大賽 評比近5星

2019-05-27 22:16

影／陸客來台玩太晚沒房住 旅館老闆認出暖警還優惠

2019-05-28 12:45

18歲她略誘14歲親密女友 至奇萊東稜山下隱居判刑

2019-05-28 08:37

普悠瑪懲處6月3拔范植谷董座職 林佳龍約談過程曝光

2019-05-28 10:04

桃機第三航廈工人摔落沒叫救護車 22天後腦死家屬提告

2019-05-28 13:16

車沒油 國道中線攔車被撞死

2019-05-28 00:51

性侵照顧癱瘓母親的女看護 10萬和解仍被判重刑

2019-05-28 15:23

樓下攤販驚傳小孩作嘔哭聲！ 祖孫吃飯疑喝酒打小孩

2019-05-28 00:02

熱血義消竟是縱火犯 尖石鄉連續縱火案都是他放火

2019-05-27 20:20

觀音山土石阻斷交通 5警冒雨彎腰一鏟鏟清礫石

2019-05-28 14:51

「最凶殘檢察官」為奪廟產槍殺出家人 槍手判刑9年定讞

2019-05-28 11:11

三立報林滄敏疑特權停車 消息來源是立院記者

2019-05-28 11:44

影／沙鹿民宅大火 屋內還有爆竹煙火

2019-05-28 10:02

蘇花落石砸車傷人 無人機空拍查出下雨沖刷所致

2019-05-28 15:14

狠婦欠債幫夫自殺 次女死亡竟也遭她毒害詐保

2019-05-28 10:55

告錯了！國民黨花蓮主委遭停權提告 法院沒開庭就駁回

2019-05-28 15:22

屏南工業區大理石廠房火警 6員工燒傷送醫

2019-05-28 12:26

天雨路滑！公車司機自撞變電箱 路口瞬間停電

2019-05-28 13:44

影／「母胎單身」大叔想交女友 3萬元買點數險被詐

2019-05-28 10:41

義消竟是連續縱火犯 除名判刑

2019-05-28 00:53

6隻狗遭毒殺 凶手落網喊冤：為了毒老鼠不知狗會吃

2019-05-28 13:38

軍人缺錢淪詐欺幫助犯 法院判他5月徒刑

2019-05-28 12:27

吉普車阿里山公路撞遊覽車 駕駛重傷不治

2019-05-28 16:01

被控猥褻4歲女兒 狼父辯：她看白雪公主自己想的

2019-05-27 21:43

吉普車和遊覽車阿里山公路相撞 駕駛重傷送醫

2019-05-28 14:43

0204夜哨直接躺下睡 帶哨士官抓包上兵

2019-05-27 23:25

女情報官閻獻君赴陸殉職 家屬提國賠敗訴

2019-05-28 18:21

遭彈劾檢察官獲政院頒獎 陳隆翔：有信心面對法庭審理

2019-05-28 11:31

女嬰遭棉被悶死 保母賠737萬換緩刑要賠到80歲

2019-05-28 17:19

海軍標案明明圍標 油漆商竟說是商業道德

2019-05-28 16:00

疑施工挖破管線釀禍 害廚房氣爆屋主頭髮燒焦

2019-05-28 15:47

三峽義消酒駕自撞圍籬還落屎 酒精濃度1.43毫克

2019-05-28 17:29

周杰倫叔叔揮拳打女鄰居臉頰 開庭稱「僅輕輕甩一下」

2019-05-28 11:41

屏東大理石工廠氣爆3人插管 疑熔接作業乙炔洩漏釀禍

2019-05-28 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top