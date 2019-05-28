新北警積極打擊詐騙 與民眾聯手護治安

2019-05-28 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市警局積極執行打詐策略，建立轄內金融機構、超商及遊戲點數販賣業者聯防機制，並與鄰、里長、社區管委會及保全業者等組成通報防護網，倘遇有轄內民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺車手前往提領贓款時，立即通報轄區警方到場，協助攔阻民眾被害款項及查緝詐欺犯嫌。

新北市警局指出，近來民眾易遭詐騙手法多為假投資詐騙，本月成功攔阻案例中，有被害人於通訊軟體認識網友自稱「安妮」，對方經聊天取得被害人信任後，遂介紹黃金買賣投資管道，向被害人稱可以獲得高額利潤，請被害人提供護照及證件，要代辦投資平台帳號。

該案例中，「安妮」並提供境外帳戶，要被害人匯款10萬元進行投資。所幸民眾至銀行進行臨櫃匯款時，行員積極進行關懷提問，向民眾確認匯款用途及帳戶正確性，詢問後懷疑民眾遭詐，遂通報警方到場及時協助攔阻遭詐款項。

分析近期案例，詐騙集團常以投資國外公司、貴重金屬買賣、內線投資管道穩賺不賠等假投資方式，以短期獲利、高額利潤吸引被害人，要求民眾匯款至指定帳戶，被害人往往因求財心切而聽信詐騙話術，倉促將款項匯出。新北警方提醒民眾，進行投資理財時，應循正當管道並提高警覺，慎防是類詐騙手法，避免財產損失。

新北市警局表示，經統計本年度至今，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額共計達新臺幣8,661萬餘元，顯見警民合作攔阻成果。新北市副市長謝政達特於今日新北市警政工作治安會報上，代表市長頒發獎牌及商品禮券，表揚中國信託、彰化銀行、第一銀行、玉山銀行、上海銀行、國泰世華及頂好超市等共19名攔阻有功人員，以及6位協助警方壓制妨害公務、殺人未遂、毒品暨槍砲及強盜案等犯嫌的民眾。