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新北警積極打擊詐騙 與民眾聯手護治安

2019-05-28 16:50聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市警局積極執行打詐策略，建立轄內金融機構、超商及遊戲點數販賣業者聯防機制，並與鄰、里長、社區管委會及保全業者等組成通報防護網，倘遇有轄內民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺車手前往提領贓款時，立即通報轄區警方到場，協助攔阻民眾被害款項及查緝詐欺犯嫌。

新北市警局指出，近來民眾易遭詐騙手法多為假投資詐騙，本月成功攔阻案例中，有被害人於通訊軟體認識網友自稱「安妮」，對方經聊天取得被害人信任後，遂介紹黃金買賣投資管道，向被害人稱可以獲得高額利潤，請被害人提供護照及證件，要代辦投資平台帳號。

該案例中，「安妮」並提供境外帳戶，要被害人匯款10萬元進行投資。所幸民眾至銀行進行臨櫃匯款時，行員積極進行關懷提問，向民眾確認匯款用途及帳戶正確性，詢問後懷疑民眾遭詐，遂通報警方到場及時協助攔阻遭詐款項。

分析近期案例，詐騙集團常以投資國外公司、貴重金屬買賣、內線投資管道穩賺不賠等假投資方式，以短期獲利、高額利潤吸引被害人，要求民眾匯款至指定帳戶，被害人往往因求財心切而聽信詐騙話術，倉促將款項匯出。新北警方提醒民眾，進行投資理財時，應循正當管道並提高警覺，慎防是類詐騙手法，避免財產損失。

新北市警局表示，經統計本年度至今，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額共計達新臺幣8,661萬餘元，顯見警民合作攔阻成果。新北市副市長謝政達特於今日新北市警政工作治安會報上，代表市長頒發獎牌及商品禮券，表揚中國信託、彰化銀行、第一銀行、玉山銀行、上海銀行、國泰世華及頂好超市等共19名攔阻有功人員，以及6位協助警方壓制妨害公務、殺人未遂、毒品暨槍砲及強盜案等犯嫌的民眾。

新北市政府警察局提醒，民眾接獲陌生來電應立即掛斷，切勿聽從電話指示前往銀行、ATM進行提匯款或購買遊戲點數交付，如遇行員、店員關懷提問時，勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難即適時向行員及警方尋求協助，避免鉅額財產損失。新北警方會持續與轄內各相關業者警民合作，展現打擊不法效率與決心，對犯罪零容忍，積極守護新北治安。

新北市警局攔阻民眾遭詐有功，副市長謝政達特於今日警政工作治安會報上代表市長頒發獎...
新北市警局攔阻民眾遭詐有功，副市長謝政達特於今日警政工作治安會報上代表市長頒發獎牌及商品禮券予以有功人員，還有協助警方的熱心民眾。記者柯毓庭／翻攝
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新北市警局攔阻民眾遭詐有功，副市長謝政達特於今日警政工作治安會報上代表市長頒發獎...
新北市警局攔阻民眾遭詐有功，副市長謝政達特於今日警政工作治安會報上代表市長頒發獎牌及商品禮券予以有功人員，還有協助警方的熱心民眾。記者柯毓庭／翻攝
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新北市警局攔阻民眾遭詐有功，副市長謝政達特於今日警政工作治安會報上代表市長頒發獎牌及商品禮券予以有功人員，還有協助警方的熱心民眾。記者柯毓庭／翻攝
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新北市警局攔阻民眾遭詐有功，副市長謝政達特於今日警政工作治安會報上代表市長頒發獎牌及商品禮券予以有功人員，還有協助警方的熱心民眾。記者柯毓庭／翻攝
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