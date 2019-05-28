屏東大理石工廠氣爆3人插管 疑熔接作業乙炔洩漏釀禍

2019-05-28 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣枋寮鄉屏南工業區一家大理石切割工廠今天上午發生氣爆火警，造成3名台籍及3名越南籍員工送醫、當中3人嚴重燒傷插管轉院急救中；消防局初步調查，現場疑似是工人使用氧氣、乙炔進行熔接作業時，不知乙炔洩露，屋內空氣中瀰漫易燃的乙炔，遇火花或撞擊造成氣爆和火警；勞檢單位將調查有無違反勞安相關規定的疏失責任。

屏東消防局今天上午9時51分接獲報案，枋寮鄉屏南工業區內一家大理石加工廠發生氣爆火警，立即派遣枋寮、佳冬、春日、新埤、林邊、南州、崁頂等分隊及第三大隊出勤，共計15車22人前往，佈水線搶救，火勢在10多分鐘內撲滅，仍釀成6人受傷。

氣爆火警造成傅姓台籍男性(42歲)全身2至3度、70%燙傷，插管治療轉義大醫院；泰姓越南籍男性(34歲)，全身2至3度、70%燙傷，插管治療轉高雄長庚；黎姓越南籍男性(32歲)，全身2至3度、30%燙傷插管轉安泰醫院；卓姓男子(37歲)身體左側2度、5%燙傷；楊姓男子(29歲)後頸燙傷；另一名男子在東港安泰急救中。

公司員工說，疑似在氧乙焊接時易燃物未清掉，傳出2次爆炸聲，接著就冒出大火，同仁趕緊先衝進去救人並滅火。消防局初步調查，現場疑似是工人在使用氧氣、乙炔進行熔接作業時，不知乙炔洩露，遇火花引發氣爆，隨即引燃其他易燃物，造成6人燒燙傷。

消防隊員說，乙炔俗稱電石氣，是炔烴化合物系列中體積最小的一員，主要作工業用途，特別是燒焊金屬方面；燃燒氧氣與乙炔兩種氣體使其產生氧－乙炔火焰，利用其高溫以達熔融銲件的目的，乙炔熔接作業時的潛在危害爆炸或火災，作業中的移動氧氣、乙炔鋼瓶，或安裝壓力調節器、橡皮管、切割器不良或遇撞擊等，會產生洩漏而再遇火源則產生爆炸。

依據勞工安全衛生設施規則，要求包括作業人員須先完成法定的乙炔熔接作業人員訓練、鋼瓶的移動或搬運不得有拖拉、推倒、拋擲、撞擊等激烈的動作、作業場所嚴格管制火源，施工地點附近應設置滅火器材，滅火器應定時檢查，保持堪用狀態；勞檢單位也將調查廠方是否涉及勞工安全的疏失責任。