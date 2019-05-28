吉普車和遊覽車阿里山公路相撞 駕駛重傷送醫

2019-05-28 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



年約50歲中年男子今天中午12時許， 駕駛吉普車行經台18線阿里山公路，中油吳鳳加油站吳鳳公園附近，和1輛遊覽車發生車禍， 吉普車車頭和遊覽車的左側都嚴重受損， 吉普車駕駛受傷後意識不清，送醫院急救中，事故原因警方仍在調查。